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    Происшествия

    На Закарпатье женщина совершила магический ритуал под дверью судьи

    (обновлено: )30310
    Женщина перед дверью кабинета одного из судей на полу рассыпала неизвестное вещество. Позже выяснилось, что это были мак и соль. Причем она пыталась делать это незаметно.
    Женщина пыталась приворожить судью
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Курьезный случай произошел в помещении Межгорского районного суда на Закарпатье. Камеры видеонаблюдения зафиксировали в коридорах на втором этаже учреждения странное поведение посетительницы.

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    Как рассказали в пресс-службе суда, женщина перед дверью кабинета одного из судей на полу рассыпала неизвестное вещество. Позже выяснилось, что это были мак и соль. Причем она пыталась делать это незаметно, очевидно, осознавая, что ее действия могут быть зафиксированы.

    По народным поверьям, заговоры на мак делают, чтобы завоевать благосклонность той или иной особы, или чтобы "усыпить" ее бдительность и побудить к совершению определенных действий.

    Слуги Фемиды предполагают,что таким образом женщина хотела повлиять на суд, который должен рассматривать дело кого-то из ее родных.

    За это женщина может поплатиться штрафом в размере от 850 до 2550 гривен, говорят в суде. И напоминают, что статьей 376 ч. 1 УК предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.

    В марте в Закарпатской области ввели запрет на ношение балаклав.

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