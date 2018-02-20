КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Одессе неподалеку от апелляционного административного суда неизвестные попытались сжечь внедорожник Volkswagen, пишет odessa.net.ua.

odessa.net.ua Автомобиль судьи пытались сжечь в Одессе

Как отмечают очевидцы и граждане, которые проживают недалеко от места происшествия, данный автомобиль принадлежит судье.

Неизвестный кинул в Volkswagen "коктейль Молотова".

Спасатeлям удалoсь быстрo пoтушить автo.

Ранее сообщалось, что во Львове в отделение "Сбербанка" бросили "коктейль Молотова".