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    Происшествия

    В Одессе в авто судьи бросили "коктейль Молотова"

    (обновлено: )23313
    Неизвестный кинул в Volkswagen "коктейль Молотова". Спасатeлям удалoсь быстрo пoтушить автo. Как отметили очевидцы, данный автомобиль принадлежит судье.
    Автомобиль судьи пытались сжечь в Одессе
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Одессе неподалеку от апелляционного административного суда неизвестные попытались сжечь внедорожник Volkswagen, пишет odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    Автомобиль судьи пытались сжечь в Одессе

    Как отмечают очевидцы и граждане, которые проживают недалеко от места происшествия, данный автомобиль принадлежит судье.

    Неизвестный кинул в Volkswagen "коктейль Молотова".

    Спасатeлям удалoсь быстрo пoтушить автo.

    Ранее сообщалось, что во Львове в отделение "Сбербанка" бросили "коктейль Молотова".

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