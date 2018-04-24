КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 23 апреля судью Голосеевского районного суда г. Киева в момент получения им части взятки в размере $1000, сообщает во вторник пресс-служба НАБУ.

Также задержан посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.

НАБУ Киевского судью поймали на взятке

"Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои "услуги" судья оценил в $8000, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен "на горячем", — говорится в сообщении.

Судья и посредник задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

Напомним, ранее в Хмельницкой области на взятке были задержаны сотрудники правоохранительных органов.