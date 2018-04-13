Взятка года: контрабандист пытался "договориться" с таможенником за 20 евро

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области украинец пытался дать взятку таможеннику за пропуск через границу автомобиля с водителем, который не являлся владельцем транспортного средства, без нотариально удостоверенной доверенности на декларирование товаров, сообщает пресс-служба ГФС.

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"Мужчина попытался уговорить работника таможни тем, что положил в загранпаспорт 20 евро. Таможенник сообщил о взятке руководству и вызвал полицию", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель Волынской таможни Петр Евтушок сообщил о масштабах коррупции при ввозе товаров на границе Польши и Украины.