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    Взятка года: контрабандист пытался "договориться" с таможенником за 20 евро

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    Мужчина попытался уговорить работника таможни пропустит авто без документов тем, что положил в загранпаспорт 20 евро. Таможенник сообщил о взятке руководству и вызвал полицию. РИА Новости Украина:
    20 евро
    Associated Press Jens Meyer

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области украинец пытался дать взятку таможеннику за пропуск через границу автомобиля с водителем, который не являлся владельцем транспортного средства, без нотариально удостоверенной доверенности на декларирование товаров, сообщает пресс-служба ГФС.

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    "Мужчина попытался уговорить работника таможни тем, что положил в загранпаспорт 20 евро. Таможенник сообщил о взятке руководству и вызвал полицию", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что представитель Волынской таможни Петр Евтушок сообщил о масштабах коррупции при ввозе товаров на границе Польши и Украины.  

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