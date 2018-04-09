Таможенник сообщил о масштабах коррупции на границе с Польшей

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Представитель Волынской таможни Петр Евтушок сообщил о масштабах коррупции при ввозе товаров на границе Польши и Украины.

"На таможенном посту "Устилуг" в январе-феврале 2018 года была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов", — сказал Евтушок в эфире телеканала "Аверс".

Сообщается, что при текущем количестве автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тысяч долларов от контрабандистов.

Впервые о проблеме контрабанды на Волынской таможне заговорил председатель Волыньсовета Игорь Палица: по его словам, "в Украину въезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях — нули".

В итоге по его поручению было подготовлено обращение к генконсульству Польши в Луцке: теперь украинские власти будут напрямую от польской таможни получать информацию о загруженности автомобилей.

Ранее сообщалось, что Луцкий горрайонный суд отпустил под личное обязательство начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого, которого задержали по трем обвинениям, в том числе и получении взятки.