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    Таможенник сообщил о масштабах коррупции на границе с Польшей

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    По словам представителя Волынской таможни Петра Евтушка, при текущем количестве автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тысяч долларов от контрабандистов.
    Представитель Волынской таможни Петр Евтушок
    скриншот с видео

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Представитель Волынской таможни Петр Евтушок сообщил о масштабах коррупции при ввозе товаров на границе Польши и Украины.

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    "На таможенном посту "Устилуг" в январе-феврале 2018 года была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов", — сказал Евтушок в эфире телеканала "Аверс".

    Сообщается, что при текущем количестве автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тысяч долларов от контрабандистов.

    Впервые о проблеме контрабанды на Волынской таможне заговорил председатель Волыньсовета Игорь Палица: по его словам, "в Украину въезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях — нули".

    В итоге по его поручению было подготовлено обращение к генконсульству Польши в Луцке: теперь украинские власти будут напрямую от польской таможни получать информацию о загруженности автомобилей.

    Ранее сообщалось, что Луцкий горрайонный суд отпустил под личное обязательство начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого, которого задержали по трем обвинениям, в том числе и получении взятки.

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