Таможня дает. В каких случаях могут конфисковать ваше авто

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет пограничникам конфисковать автомобили, на которых перевозилась контрабанда.

Законопроект предусматривает, в частности, что пограничники смогут не только конфисковать автомобиль при перевозе контрабанды, но и изымать орудия преступной деятельности. Также предусматриваются новые штрафы за незаконное пересечение границы и совершение этого преступления группой лиц – в размере от примерно трех тысяч гривен до 13,5 тысяч гривен.

Как эти нововведения повлияют на граждан, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист по таможенным вопросам Андрей Федчишин.

Что меняется для пограничников с введением этого пока еще законопроекта?

— В принципе, просто расширяется перечень того, что может быть конфисковано. Получается, что на сегодняшний день, перевозя контрабанду, люди подвергают себя риску потерять автомобили. И пограничники попросту могут его конфисковать. Единственное, что нужно уточнить, что конфискация — это процесс, который все-таки определяет суд. Поэтому будут судебные процедуры. Но риск такой сразу возрастает.

Как это происходит?

— У нас согласно украинскому законодательству, согласно Конституции, право собственности охраняется законом, и только суд вправе принять решение о конфискации. А на практике это действительно происходит так, что составляется протокол о нарушении, направляются материалы в суд, и суд уже определяет меру ответственности: или это штраф, или конфискация. Если есть возможность заменить штраф конфискацией, выбрать, если это четко конфискация, то будет конфискация, но вопрос в деталях: было ли использование автомобиля как орудия правонарушения, скажем так, средства правонарушения, поэтому здесь, наверное, я думаю, будут вопросы.

А если автомобиль чужой? А если автомобиль на еврономерах?

— Это очень интересный вопрос, я для себя задумался, что, например, такие сервисы, как Blablacar, популярные среди граждан, или просто кто-то кого-то подвез, это тоже, мне кажется, будет риском, потому что можно будет расценить, и потом в суде человеку придется доказывать, что автомобиль не использовался с целью правонарушения. А относительно "евроблях", тут тоже сложный вопрос. Я думаю, что автомобили будут изыматься, будут направляться материалы в суд, по большому счету, тоже процедура конфискации будет происходить, единственное, что тут будут вопросы, связанные с необходимостью… наверное, более сложной будет процедура, потому что собственники таких автомобилей, как правило, являются иностранные граждане или юридические лица.

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Если дело уже передали в суд, что происходит дальше? Автомобиль выставляется на аукцион? Может его обратно выкупить бывший владелец?

— Обычно конфискация, или правонарушения, связанные с таможенным правилом проходят как административные правонарушения, материалы сразу же передаются в суд, причем сразу же указывается дата, когда нужно явиться в суд, в конкретный который там, причем, суд, который территориально в зоне обслуживания таможни, скажем, если какой-то районный суд, ближайший к таможенному пункту. И дальше суд принимает решение, которое можно обжаловать в апелляционном порядке, в принципе, и после этого уже передается автомобиль на реализацию в порядке исполнительного производства. То есть исполнительная служба занимается уже реализацией, проводятся торги, дальше выкуп. Но, как правило, выкуп может происходить кем-то из знакомых, то есть, фактически возможности выкупить его назад есть, но приятного здесь ничего не будет, потому что все-таки за автомобиль нужно будет платить деньги, для того чтобы забрать его обратно, покупать его уже у государства обратно.

Как надолго может растянуться эта процедура? Учитывая, что — первая инстанция, вторая инстанция, возможная апелляция?

— Как правило, через несколько недель после выявления факта происходит суд, и потом срок на апелляцию… это где-то может быть до двух месяцев примерно. Сейчас происходит реформирование судебной системы, не укомплектован штат судей, это может затянуться и на дольше. Но на практике это происходит где-то так.

Поможет ли подобное изменение законодательства в борьбе с контрабандой?

— Конкретно, конечно, с бытовой контрабандой, будем говорить, обычно автомобили используют люди, которые проживают при границе. Уменьшит ли, тяжело сказать, может, будут альтернативные способы, но будет, конечно, людям над чем задуматься, нужно ли лишний раз подставлять под угрозу свой автомобиль, я думаю, это очень серьезный такой аспект.

А все-таки, лазейки здесь какие-то возможны?

— Если рассматривать с такой стороны формальной, что автомобиль все-таки оказался объектом правонарушения, очень высоки шансы, что его, как минимум, изымут, и будет суд, лазейки все-таки тут больше будут связанны, мне кажется, являлся ли автомобиль объектом правонарушения. Либо это было спрятано где-то в самом автомобиле, в его каких-то там конструкциях, либо же просто человек вез сумку, например, пассажир, который не имеет отношения, просто попросили подвезти, и будет ли это считаться, я думаю, тут будет многое решать судебная практика, которая будет нарабатываться тоже в этом плане.

Напомним, согласно новому законопроекту пограничники смогут конфисковать даже автомобили, на которых перевозили контрабанду, а деньги за реализованный конфискат будут отправлять в казну, подчеркнул спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.