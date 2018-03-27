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    33 способа спрятать контрабанду: на таможне разобрали авто в поисках сигарет

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    Венгерские таможенники раскрутили на запчасти машину контрабандиста, который спрятал сигареты в крыльях, бензобаке, бамперах и багажном отделении. Все сигареты были без акцизных марок.
    Видео венгерской таможни

    Венгерская таможня опубликовала видеозапись досмотра автомобиля со словацкими номерами, владелец которого пытался провезти контрабандой большую партию сигарет.

    Незадекларированный товар был спрятан во всех укромных местах и пустотах машины: в багажном отделении, в бензобаке, порогах, крыльях, бамперах и других частях авто.

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    В поисках контрабанды таможенникам пришлось практически полностью разобрать автомобиль. Водитель пояснил, что не знал о спрятанных табачных изделиях, его ожидает проверка и судебное разбирательство.

    Ранее в Одесской области во время проведения обыска в гаражном помещении изъяли 70,5 тысяч пачек табачных изделий. Общая сумма изъятой контрабандной продукции составляет более 1,4 миллиона гривен.

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