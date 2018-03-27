33 способа спрятать контрабанду: на таможне разобрали авто в поисках сигарет

Видео венгерской таможни

Венгерская таможня опубликовала видеозапись досмотра автомобиля со словацкими номерами, владелец которого пытался провезти контрабандой большую партию сигарет.

Незадекларированный товар был спрятан во всех укромных местах и пустотах машины: в багажном отделении, в бензобаке, порогах, крыльях, бамперах и других частях авто.

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В поисках контрабанды таможенникам пришлось практически полностью разобрать автомобиль. Водитель пояснил, что не знал о спрятанных табачных изделиях, его ожидает проверка и судебное разбирательство.

Ранее в Одесской области во время проведения обыска в гаражном помещении изъяли 70,5 тысяч пачек табачных изделий. Общая сумма изъятой контрабандной продукции составляет более 1,4 миллиона гривен.

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