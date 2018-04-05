Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан при получении крупной взятки

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника "Укртрансбезопасности", который требовал от предпринимателя 38 000 долларов взятки, сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник "Укртрансбезопасности" требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемого задержали в одном из столичных развлекательных заведений "во время получения очередной части взятки в размере 4 600 долларов".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (Вымогательство взятки должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Пресс-центр СБУ Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан при получении взятки

Пресс-центр СБУ не называет фамилию задержанного чиновника. В то же время вечером в четверг стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление об увольнении главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка.

"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина".

Фото из открытых источников Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк

На данный момент не уточняется, связаны ли действия СБУ с Ноняком.