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    Общество

    В Николаеве военный вымогал взятку под угрозой отправки в АТО

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    Правоохранители установили, что военный требовал от родителей своего подчиненного 400 долларов США. За эти деньги злоумышленник обещал рядовому перевод в другое подразделение, во избежание отправки в район проведения АТО.
    В Николаеве военный вымогал взятку под угрозой отправки в АТО
    СБУ

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве на взятке командира взвода одной из воинских частей, сообщил пресс-центр СБУ.

    Правоохранители установили, что военный требовал от родителей своего подчиненного 400 долларов США.

    В Харькове на взятке в 150 тыс грн поймали подполковника полиции
    канал СБУ в youtube
    В Харькове на взятке в 150 тыс грн поймали подполковника полиции

    "За эти деньги злоумышленник обещал рядовому перевод в другое подразделение, во избежание отправки в район проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

    Оперативники спецслужбы задержали военного на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки.

    Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

    Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.

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