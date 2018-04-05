В Николаеве военный вымогал взятку под угрозой отправки в АТО

СБУ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве на взятке командира взвода одной из воинских частей, сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что военный требовал от родителей своего подчиненного 400 долларов США.

"За эти деньги злоумышленник обещал рядовому перевод в другое подразделение, во избежание отправки в район проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали военного на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.