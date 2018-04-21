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    В Хмельницкой области на взятке погорели полицейские

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    Сотрудники подразделения противодействия наркопреступности пообещали местному жителю помочь избежать уголовной ответственности за "вознаграждение".
    Задержание на взятке полицейских
    Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области на взятке были задержаны сотрудники правоохранительных органов.

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    "В ходе проверки было установлено, что двое оперуполномоченных Управления противодействия наркопреступности, один из которых должен был быть назначен на руководящую должность, требуют неправомерную выгоду из жителя Хмельницкого. Относительно 27-летнего мужчины полицией было начато уголовное производство по факту сбыта наркотических веществ. Однако во время общения с фигурантом дела сотрудники УПН «объяснили» ему, что вопрос можно решить «без суда и следствия» за 2000 долларов", — сообщает подробности Департамент внутренней безопасности Нацполиции. 

    По материалам внутренней безопасности НПУ прокуратурой Хмельницкой области по разоблаченному коррупционным факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что представитель Волынской таможни Петр Евтушок сообщил о масштабах коррупции при ввозе товаров на границе Польши и Украины.  

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