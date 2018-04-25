Дефицит кадров. В судьи уже берут кого попало — Чижик

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Очистка судебной системы продолжается. Как сообщают в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, с почти 600 служителей Фемиды — 25 процентов судей не прошли второй этап проверки. Правда, увольнять всех не будут. Некоторые из них должны устранить претензии, возникшие в Высшей квалификационной комиссии судей, и только тогда будет принято решение об их дальнейшей работе.

А вот прошли второй этап тестирования — не более 400 судей. Напомним, что с февраля в Украине происходит квалификационное оценки судей. Всего должны проверить почти 6 тысяч служителей Фемиды.

Подробнее о проблемах в очистке судебной системы рассказала сокоординатор Общественного совета добродетели Галина Чижик в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть нам про цей другий етап, які претензії були висунуті?

— Загалом я б одразу хотіла уточнити з приводу цифр, які офіційно представила ВКК. Тут бракує кількох фактів. Насправді лише 13 суддів із 58 не підтвердили здатність здійснювати правосуддя. Це означає, що ВКК ініціюватиме питання про звільнення таких суддів перед ВРП. Мова йде про 13 суддів з 58 — це менше навіть, ніж 5%. Стосовно 93 суддів, за нашими підрахунками станом на 23 квітня оголошено перерву. Зокрема, стосовно 37 суддів Громадська рада доброчесності до того моменту, як вийшла з процесу через проблеми з кваліфікаційним оцінюванням, надала ВКК 37 висновків, в яких вказала, зокрема, на факти недоброчесної поведінки суддів. Комісія відклала розгляд питання стосовно цих суддів, і рішення про відкладення було відтерміноване лише на 10 днів, ці 10 днів минули. Однак, стосовно цих суддів комісія рішення не прийняла.

Про які претензії йде мова? Це судді, які ухвалювали рішення проти учасників подій Революції Гідності, судді, які мають величезні статки, що, з одного боку, вони декларують, а з іншого боку, не можуть пояснити їх походження. Судді, які вказували неправдиві дані в своїх деклараціях родинних зв'язків або деклараціях доброчесності, які Громадська рада доброчесності, наприклад, аналізуючи дані Реєстру судових рішень і досьє, виявляла десятки випадків, коли судді ухвалювали рішення, то перебуваючи за кордоном, то перебуваючи на нібито на навчанні в школі суддів. Є ряд суддів, які свавільно порушували права людини, про що Європейський суд з прав людини сказав. Оце ключові випадки недоброчесності, які зафіксовані були нами стосовно суддів. Однак, ВККС нехтує чомусь цими фактами. І зокрема, суддя київський Саадулаєв — це суддя, який ухвалював рішення проти Майдану, він вже успішно пройшов кваліфікаційні оцінювання, отримуватиме зараз вищу зарплату і фактично він отримав індульгенцію від ВККС, яка закрила очі на його рішення.

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Вам відомо, які критерії відбору і проведення ВККС цього другого етапу відбору?

— Суть цього другого етапу кваліфікаційного оцінювання полягає в проведенні співбесіди і дослідженні даних суддівського досьє. Які критерії? В ВККС є власний акт, який вона розробила — положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання. Закон говорить, що в рамках цього другого етапу суддя оцінюється на відповідність критеріям доброчесності, професійної етики, також вирішується питання про його особисту і соціальну компетентність. Оці останні два показники оцінювання — особиста і соціальна компетентність оцінюється зокрема на підставі морально-психологічних тестувань, які судді проходили. Дані про ці тестування і про їх результати не оприлюднюються комісією. Однак, інформація стосовно оцінки суддів за критеріями доброчесності, професійної етики мала би бути оцінена в цьому документі, який я назвала. Там розписано, однак, не деталізовано, за якими критеріями комісія оцінює суддів. Громадська рада доброчесності має таких критеріїв шість. Це незалежність, неупередженість, чесність та непідкупність, дотримання етичних норм та компетентність і старанність. Чи комісія притримується таких критеріїв, нам це не відомо, тому що рішення по суддях, які вони приймають, вони не оприлюднюють, або оприлюднюють десь, про що нам не відомо. Тому що на сайті їх ми цю інформацію не знайшли.

Говорять, що в Україні не вистачає суддів. Сьогодні в Україні близько 6 тисяч суддів. Скільки потрібно суддів?

— За інформацією державної судової адміністрації в Україні понад 9 тисяч вакантних суддівських посад. Із них заповнено навіть неповних 6 тисяч, тобто в нас фактично 30% судівських кадрів бракує. І насправді ми, члени Громадської ради доброчесності, представники громадських об'єднань, запитували в ВККС неодноразово, чому не проводяться конкурси на суддівські посади на ті конкурси, які проводяться, не передбачають великого набору. От єдиний конкурс, який було проведено після подій Революції Гідності, тобто уже чотири роки минуло — це конкурс, який ВККС оголосила минулого року, однак, лише на 600 вакантних посад. І оці кандидати, які були відібрані, зараз проходять навчання в школі суддів, із них помічники суддів навчатимуться три місяці, а кандидати з числа наукових правників навчатимуться 12 місяців. Тобто фактично ці 600 посад будуть заповнюватися впродовж року. Закон передбачає, що ВККС так само має проводити конкурсні добори до апеляційних судів. Натомість чомусь стартувало кваліфікаційне оцінювання, яке хочуть якнайшвидше завершити. І очевидно, що за такої великої нестачі суддівських кадрів марно сподіватися, що буде значний суддівський відсів. Саме тому ми зараз бачимо картину, коли на очевидні випадки недоброчесної поведінки суддів ВККС закриває очі під прикриттям того, що у нас не буде кому здійснювати правосуддя. Хоча могла би проводити конкурси, а уже потім вирішувати питання з кваліфоцінюванням.

Ранее политолог Валентин Войтков заявлял, что новые правила не устраивают судей, потому что они не хотят светить "честно нажитое".

А адвокат Ростислав Кравец отметил, что дефицит судей будет, пока недобропорядочностью считается внебрачный ребенок.