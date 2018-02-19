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    Общество

    Совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную систему

    (обновлено: )14920
    Как отмечено в сообщении, Высший совет правосудия категорически не воспринимает заявления об отказе от исполнения функции охраны судов, обнародованные на официальном сайте Министерства внутренних дел.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов, передают "Украинские Новости".

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    Такое заявление было принято на экстренном заседании ВСП.

    "Высший совет правосудия категорически не воспринимает заявления об отказе от исполнения функции охраны судов, обнародованные на официальном сайте Министерства внутренних дел", — озвучил заявление заместитель главы совета Вадим Беляневич.

    В связи с этим ВСП обвиняет Авакова в давлении на судей: "Требования в связи с этим к ВСП и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть".

    Как говорится в сообщении, полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей.

    Совет правосудия призывает МВД немедленно возобновить охрану судов, учитывая необходимость обеспечения безопасности участников судебного процесса.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

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