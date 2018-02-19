Совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную систему

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов, передают "Украинские Новости".

Такое заявление было принято на экстренном заседании ВСП.

"Высший совет правосудия категорически не воспринимает заявления об отказе от исполнения функции охраны судов, обнародованные на официальном сайте Министерства внутренних дел", — озвучил заявление заместитель главы совета Вадим Беляневич.

В связи с этим ВСП обвиняет Авакова в давлении на судей: "Требования в связи с этим к ВСП и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть".

Как говорится в сообщении, полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей.

Совет правосудия призывает МВД немедленно возобновить охрану судов, учитывая необходимость обеспечения безопасности участников судебного процесса.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.