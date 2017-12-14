Оценка работы судей в Украине никому не нужна — юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Общественный совет добропорядочности уже год работает в Украине. Он был создан с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в определении соответствия судьи критериям профессиональной этики и добродетели для целей квалификационного оценивания. В состав совета входят двадцать членов.

С какими проблемами довелось столкнуться за год работы, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сокоординатор Общественного совета добропорядочности, адвокат Виталий Титич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви задоволені, як пройшов перший рік Громадської ради доброчесності? Зрозуміло, собі оцінку важко давати, але наскільки продуктивно ви попрацювали?

— Саме так, дати оцінку своїй роботі за певний час — це ознака здорової інституції, що ми і намагались зробити у вівторок. Якраз вчора провели захід (рік створення ГРД — ред.). Запросили до участі експертів, всіх осіб, які так чи інакше залучені до того процесу, в якому ми є. Це — оцінка суддів за критеріями доброчесності та професійної етики. Це — унікальний інструмент, унікальний механізм. Я дякую вашому радіо. Ви — чи не єдиний ЗМІ, який порушив табу, встановлене владою…

Було табу?

— Вже рік існує табу на висвітлення цієї теми, це — інформаційна блокада. Тому ви зараз робите важливу річ не в контексті ГРД, а в контексті суспільної важливості і тієї роботи, яка була вже виконана, на жаль, без участі суспільства. Тому, користуючись нагодою, подякую і готовий відповісти на всі питання.

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Критерії оцінки з боку тих експертів, яких ви запрошували, пролунали якісь?

— Так, це була дивна конференція. Достатньо тільки глянути, хто в ній прийняв участь, і все стає на свої місця, в тому числі, в частині того, що я пояснив. Відкривав конференцію перша особа місії США в Україні після посла, який замість вітальних слів виступив фактично з такою програмною промовою, в якій висловив ставлення, скажімо, міжнародних експертних інституцій, міжнародних партнерів України, зокрема, США, до того процесу, який відбувається в Україні в цьому напрямку, і до ролі ГРД в ньому. Це дуже приємні, позитивні слова були. Також віце-спікер парламенту Оксана Сироїд не стільки нас вітала, скільки розповідала, в якому напрямку ми маємо працювати, і як вона оцінює ту роботу, яку ми зробили. Багато інших цікавих виступів було. А стосовно оцінки, то у нас була дуже негативна оцінка результатів нашої діяльності. Фактично, якщо коротко казати, 90% нашої роботи просто було викинуто на сміття, і це було дуже неприємно розуміти після року серйозної праці, коли на волонтерських засадах люди витрачали шалену кількість годин роботи, морального і фізичного здоров'я, і це без ніяких пояснень на момент прийняття рішення ВККС було викинуто на сміття.

У Громадської ради доброчесності може бути дві оцінки — за продуктивність, як таку, оскільки був результат роботи, але чи скористались результатом там, де його можна було застосувати?

— Саме так ми до цього і підходили, саме за такими критеріями. Дійсно, шалений за об'ємом матеріал був пропрацьований, але неспівставно мала кількість була належним чином використана ВККС, тим органом, для якого це робилось, в першу чергу. Але на цій конференції, чому я казав, що дуже позитивний настрій, тому що це — експертне середовище, про яке ми говорили, зіркова тусовка, вона вказала на інший результат, якого, на їх думку, домоглась ГРД. По-перше, вона повернула в середовище, я цитую, якщо так узагальнено взяти те, що було, розуміння суддям, перш за все, тим, хто відноситься, що є такі критерії як доброчесність, професійна етика, що Кодекс суддівської етики, який валявся десь припилений з 2006 року, здається, коли його прийняли, ніхто туди не заглядав, він — є, і ті норми, які в ньому записані, вони не просто декларативні, а їх недотримання може мати якісь наслідки для судді. Це, дійсно, таке відкриття. Багато суддів вперше для себе перечитало цей кодекс і з нашої подачі почали дивитись на принципи діяльності суддів. Це такий акт міжнародний, м'яке міжнародне право, яким встановлені цінності, яких має дотримуватись суддя. Це рішення Ради ООН, вони резолюцією Ради ООН прийняті, відомі. Це — доволі знаковий документ, і він покладений в основу суддівської етики, але, на жаль, це були декларації, які зараз вперше почали читати. І другий такий важливий момент. Казали, що попри такі негативні результати, ігнорування, невикористання, які були, ГРД вперше в Україні продемонструвало ефективність участі громадськості в процесі. Все те, що до цього було, участь громадськості в так званому реформуванні поліції, добору в прокуратуру розрекламовану, вони зараз завершились повним фейком, тобто громадськість просто легітимізувала своєю присутністю ті ліві процеси, які там відбувались. Тут попри ті негативні результати, про які самі ми вказуємо, у експертів є відчуття, що ми продемонстрували, як сказала пані Сироїд, можливість тяглової роботи такої в важких умовах, тобто не якогось крику мітинговогу, а реально впряглись і рік пропрацювали і дали певний результат.

З огляду на те, що ми говоримо, що судова гілка влади повинна бути незалежною, вплив з боку громадськості, та ж аналітика, яку видає Громадська рада доброчесності, як вона вписується в незалежність судової гілки влади?

— Це такі цікаві тлумачення незалежності. Для нас є орієнтирами рішення Європейського суду з прав людини. Якщо так коротко говорити, то судді не існують самі по собі. Їх незалежність — вона не в інтересах цих суддів, вона в інтересах суспільства. Вони обслуговують це суспільство, надають послуги. Головна послуга, яку ми хочемо отримати від держави — це право на справедливий суд. З огляду на це, як каже європейський суд, судді не живуть у вакуумі, їх рішення і дії мають розглядатись, аналізуватись і критикуватись суспільством. А вони мають відповідати на це вмотивованому спостерігачу, який про це каже.

Напомним, адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин в эфире "ГС" заявил, что судебная реформа — это показуха перед выборами. По его словам, количество поданных украинцами заявлений в Европейский суд констатирует полный коллапс в правоохранительно-судебной системе.