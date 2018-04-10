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    Интервью

    Оценивание судей: реально повлиять на ВККС может только Запад — эксперт

    Тема:

    Судебная и конституционная реформы в Украине (539)

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    Координатор Общественного совета добропорядочности Виталий Титич заявляет, что все попытки вернуть действия Высшей квалификационной комиссии судей в законное русло не увенчались успехом.
    Виталий Титич
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Общественный совет добропорядочности заявил о выходе из процесса квалификационной оценки судей. Причиной такого решения члены ОСД назвали изменения в регламенте Высшей квалификационной комиссии судей относительно выводов Общественного совета и спешку в проведении собеседований с судьями.

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    Как известно, Высшая квалификационная комиссия судей проводит квалификационное оценивание всех судей на соответствие занимаемой должности. Судьи сдают тесты и практическое задание, проходят психологические тесты и собеседование. Члены ВККС также изучают досье судей. Те, кто не пройдет квалификационного оценивания, должны быть уволены. 

    Как противостояние с ВККС повлияет на ход судебной реформы в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал координатор Общественного совета добропорядочности Виталий Титич

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Офіційно опублікована заява означає, що всі аргументи закінчилися, і Громадську раду доброчесності ніхто не чує? 

    — Дійсно, Ви саму суть передали. На жаль, наша громадськість, ЗМІ і взагалі суспільство — дуже далекі від тих проблем, які називаються перезавантаженням судової влади, і тому більшість сьогодні якраз питає, а чому, що ж таке відбулося, чому ви вирішили?

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
    Юрист: судебная реформа - не для защиты прав простых украинцев

    А Ви передали це дуже точно, насправді, це вже кінець, всі аргументи, всі наші намагання якимось чином привести дії ВВКС до закону, їх самих, до використання здорового глузду просто в цих речах, не увінчалися ніяким успіхом, і ми вимушені піти на таку крайню міру.

    До яких наслідків може призвести такий крок? Як далі розвиватимуться стосунки з міжнародними партнерами, які стежать за процесом реформування і за діяльністю Громадської ради доброчесності?

    — Ситуація має вирішення в правовій площині, ми це вказали в нашій офіційній заяві і заяві публічній та непублічній, яка була раніше направлена в ВККС. Щонайменше на даному етапі ВККС має скасувати своє положення, яке незаконно обмежує права громадськості на участь в процедурі оцінювання. 

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    Це незаконне повністю, абсурдне положення, очевидно, воно прийнято якраз з такою задумкою, щоб спровокувати Громадську раду доброчесності, це рішення — цинічно демонстративне.

    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    gryshyn-partners.com.ua
    Юрист: судебная реформа – очередная показуха

    Якщо Громадська рада фактично усунена від процесу формування суду та судів, чим це загрожує Україні з боку наших західних партнерів?

    — Зараз м'яч на стороні ВККС, я не знаю, як вони збираютсья реагувати на це. 

    Очевидно, участь ГРД в процесі була в тому числі артикульована міжнародними партнерами, ми інформували наших міжнародних партнерів протягом цього періоду оцінювання, їм добре відома ця ситуація, на жаль, вони вчасно не втрутилися більш активно в цей процес, але тепер, я думаю, вони будуть намагатися привести ВВКС і Банкову до тями.

    Напомним, член Общественного совета добропорядочности Тарас Шепель в эфире «ГС» отметил, что судебная реформа в Украине превращается в формальность, как и реформа полиции. По его словам, неучастие ОСД в квалификационном оценивании судей делает процесс их отбора гораздо менее прозрачным. 

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