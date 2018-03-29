Юрист: судебная реформа - не для защиты прав простых украинцев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Банк и городской совет пожаловались на столичных судей. На этот раз к дисциплинарной ответственности могут привлечь судью Печерского районного суда, судью Киево-Святошинского районного суда Киевской области и судью Вышгородского районного суда Киевской области. В то же время Высший совет правосудия не сообщает суть жалоб.

Могут ли простые украинцы найти защиту от неправомерных решений служителей Фемиды, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Какие обычно нарушения или злоупотребления присущи в таких случаях? Что судьи могут нарушить? Кто и куда может жаловаться?

— Прежде всего, у нас сегодня в стране из-за попустительства работы судебных органов, конкретно работы судей, есть граждане, которые утратили свое имущество в результате рейдерских операций. Недобросовестное рассмотрение в полном процессуальном понимании привело к десяткам, сотням тысяч потерь гражданами личного имущества.

Более того, какие-либо жалобы в Высший совет правосуддя абсолютно неэффективны. Это точно также, как жаловаться на прокуратуру или Генпрокуратуру Украины. Сами же судьи, которые находятся в Высшем совете правосудия, в данном случае без детального рассмотрения, в основном, не выносят каких-либо окончательных решений.

Вообще предусмотрена процедура рассмотрения подобных жалоб? Мы понимаем, что судебная ветвь независимая, но если действительно где-то мы видим какие-то правонарушения или его признаки, должно же быть влияние на эту систему, оно предусмотрено законом?

— Высший совет правосудия рассматривает эту жалобу. А теперь давайте будем говорить не о формальной составляющей, а как это происходит на самом деле. В 95% случаев весь совет не рассматривает в данном случае жалобу. Рассматривает одно лицо, которое выносит в данном случае предварительное решение. Да или нет.

Исходя из решений Высшего совета правосудия, кого из судей лишили судебной мантии или привлекли к ответственности, а я уже не говорю об уголовной ответственности, для этого надо решение, мы увидим, что этот процент наверное более 0,5 от ста, не больше.

На самом деле, Высший совет правосудия — это все полная профанация. То есть, если мы с нашими слушателями сегодня напишем 355 жалоб на Высший совет правосудия по конкретным нарушениям, которые напрямую нарушают нормы рассмотрения, я говорю как процессуальные, так и нормы закона, то в принципе никаких результатов мы с вами не увидим.

Я буквально две недели назад тоже подал жалобу на ряд судей города Херсона и Херсонской области в Высший совет правосудия. На самом деле я даже предполагаю, какой будет ответ. Ответ будет абсолютно отрицательный. Почему я так с эмоциями говорю, потому что это проходит через мои руки годами, и я вижу, сколько людей с надеждой смотрят в глаза и говорят: а давайте напишем в Высший совет правосудия, может быть все-таки будет справедливость?

Уважаемые сограждане! В данном контексте судебная реформа, работа Высшей рады правосудия, абсолютно не заточена на защиту прав и интересов граждан Украины.

Есть информация, что банк и городской совет жалуются на столичных судей. Подавать жалобы на работу судей могут, оказывается, не только физические лица, но и юрлица?

— Конечно. В данном случае не только юридические лица, финансовые учреждения, но и какое-либо физлицо, также как и адвокат имеет право подать жалобу в Высший совет правосудия. Процедура рассмотрения является абсолютно одинаковой, и здесь абсолютно законом не ранжировано, кто подает данную жалобу.

Если речь идет уже о жалобе от городского совета или от банковского учреждения, веса в этой жалобе тоже не будет больше, чем у простогоn физлица?

— Только политического характера. Все остальное в законодательном поле и не предполагает никаких преференций. Учитывая, что подает городская власть, я так понимаю, КМДА, и я примерно догадываюсь в данном случае, на какие действия судей, то конечно результат будет абсолютно другой, нежели у простого физлица из Житомирской области, человека из народа. Потому что интересы в данном случае касаются серьезных финансовых потоков и серьезных нарушений.

Так политика и финансы все же могут влиять на судебную систему?

— Не могут, а влияют.

Но если представить, что Высший совет правосудия рассматривает жалобу и обнаруживает определенные нарушения, то какие дисциплинарные или недисциплинарные методы воздействия есть на судей в Украине?

— Прежде всего, независимо, как я сказал, кто подает, какой орган или физлицо, если мы идеализируем эту ситуацию, приводим ее к идеальному состоянию и реагированию, Высший совет правосудия определяет в данном случае, что были существенные нарушения как ряда применения законодательных актов, также как и проведения процессов. То есть, есть прямые нормы, которые были нарушены.

Далее, это лишение судебного статуса, то есть, в данном случае необходимо представление в Раду. Однако есть ряд юридических коллизий по назначению судей, я сейчас не буду вдаваться во все подробности. Методы воздействия.

Первое — увольнение с должности судьи происходит при злостных нарушениях, скажем так, которые существенно подтверждены. Второе — это открытие уголовного дела и привлечение к уголовной ответственности. Все, всего два абсолютно прямых пути.

А дело, по поводу которого была жалоба, будет пересмотрено другим судьей или другой коллегией?

— Да. Но самое страшное здесь другое. Что на самом деле очень большой процент жалоб народа Украины проходит банальные отписки. Если бы мы с вами посмотрели процентную составляющую, то жалобы представителей народа Украины практически не удовлетворяются. Тогда как жалобы крупных корпораций и соответственно ряда политически заангажированных предприятий удовлетворяют.

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К слову, член Общественного совета добропорядочности Тарас Шепель высказал мнение, что судебная реформа в Украине превращается в формальность.