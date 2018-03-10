Высший совет правосудия уточнил, что дисциплинарное производство в отношении судьи Подольского райсуда Киева Натальи Негановой "осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре".
На срочном заседании Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение следственного судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия во время рассмотрения дела лидера ОУН Николая Коханивского.
Закон о Высшем совете правосудии, вступивший в силу в четверг, определяет в частности, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления.
По настоянию президента на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть закон о Высшем совете правосудия. Почему этот закон так важен для главы государства пояснил в эфире ГС адвокат Маркиян Галабала.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Высший совет правосудия уточнил, что дисциплинарное производство в отношении судьи Подольского райсуда Киева Натальи Негановой "осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре".