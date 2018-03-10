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    Высший совет правосудия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Уволена судья, принимавшая решения об аресте активистов Евромайдана
    04:37 14.02.2018
    301
    Высший совет правосудия уточнил, что дисциплинарное производство в отношении судьи Подольского райсуда Киева Натальи Негановой "осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре".
    Высший совет правосудия
    В Украине уволили судью за лишение водительских прав активистов "Автомайдана"
    12:02 15.12.2017
    1082
    По информации пресс-службы Высшего совета правосудия, основанием для увольнения судьи стало лишение водительских прав трех активистов "Автомайдана".
    Николай Чаус
    Скандального судью, бежавшего из Украины, лишили должности
    16:11 28.11.2017
    476
    Николая Чауса, который погорел на взятке еще в августе 2016 года, во вторник освободили с должности судьи Днепровского районного суда. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия.
    Бывший глава Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко
    Дано согласие на арест главы Хозяйственного суда Сумской области
    13:50 07.11.2017
    136
    Александр Коваленко обвиняется в получении взятки в размере 26 тысяч долларов. Высший совет правосудия дал согласие на его арест.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    ГПУ, Нацполиция и Рада займутся погромом в Святошинском райсуде Киева
    00:37 25.10.2017
    142Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На срочном заседании Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение следственного судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия во время рассмотрения дела лидера ОУН Николая Коханивского.
    Заседание суда. Архивное фото
    Высший совет правосудия впервые разрешил арестовать судью
    09:53 13.03.2017
    168
    Решение Высшего совета правосудия, начавшего работать в январе 2017 года, было вынесено в отношении судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского.
    Фемида - богиня правосудия
    Вступил в силу закон о Высшем совете правосудия
    09:00 05.01.2017
    295
    Закон о Высшем совете правосудии, вступивший в силу в четверг, определяет в частности, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления.
    Петр Порошенко о Высшем совете правосудие
    Порошенко о Высшем совете правосудия 
    13:25 03.01.2017
    260
    Глава государства Петр Порошенко подписал закон №5180 о Высшем совете правосудия и прокомментировал его действие. Подробнее смотрите в видео, обнародованное на канале Рады.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
    12:41 03.01.2017
    401
    Высший совет правосудия является независимым конституционным органом судейского самоуправления, который действует в Украине для обеспечения независимости судебной власти.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокурор не сможет задержать судью-преступника без нового закона - эксперт
    01:24 04.10.2016
    65Судебная и конституционная реформы в Украине
    По настоянию президента на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть закон о Высшем совете правосудия. Почему этот закон так важен для главы государства пояснил в эфире ГС адвокат Маркиян Галабала.
    Апелляционный суд Киева
    В Украине вступил в силу закон, исключающий влияние политики на судей
    04:41 30.09.2016
    399Судебная и конституционная реформы в Украине
    Законодательные изменения в Конституцию в части судебной реформы предусматривают отмену абсолютного иммунитета для судей и вводят понятие "функционального иммунитета".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Эксперт об инициативе Порошенко о создании Высшего совета правосудия
    10:38 27.09.2016
    381
    Правозащитник Николай Сирый в эфире Голоса Столицы спрогнозировал, какие изменения ожидают судебную систему в связи с внесением в парламент президентского проекта закона о Высшем совете правосудия.
    Национальная полиция Украины
    Силовики будут задерживать судей-преступников без разрешения ВР - Галабала
    21:07 26.09.2016
    309Судебная и конституционная реформы в Украине
    Адвокат Маркиян Галабала в эфире ГС заявил, что привлечением к дисциплинарной ответственности судей будет заниматься исключительно Высший совет правосудия в случае его создания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Уволена судья, принимавшая решения об аресте активистов Евромайдана
    04:37 14.02.2018
    301
    Высший совет правосудия уточнил, что дисциплинарное производство в отношении судьи Подольского райсуда Киева Натальи Негановой "осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре".
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