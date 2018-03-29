Евроассоциация буксует. Виноваты "евроинтеграторы"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Европа все дальше

Официальный Киев проигрывает а дипломатическом поприще по всем фронтам. Украинским властям удалось не только поссориться со всеми ближайшими соседями, но и не выполнить программу адаптации к нормативам ЕС в рамках подписанного соглашения об евроассоциации. Киевские чиновники заявляют, что просто "не успевают" ее выполнить. Об этом в частности, на днях заявила целый вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она, в частности, заявила, что в прошлом году Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 41%.

"Если бы мы действительно вынесли европейскую интеграцию за рамки политической борьбы, то нам удалось на конец 2018 догнать темпы, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации. Я надеюсь, что мы существенно уменьшим разрыв по нашему выполнению Соглашения. Но у меня нет оптимизма учитывая, как развиваются события", — заявила она.

Министр пояснила, что в течение одного 2018 Украина вряд успеет выполнить все требования соглашения, которые не были выполнены за несколько предыдущих лет.

"Не имею оптимизма.. относительно того, что мы полностью выполним все, что мы не выполнили за 2016-й, 2017-й и должны выполнить в 2018 году. Из хороших новостей есть то, что в некоторых областях, мы в 2017 году выполнили то, что было запланировано, например, на 2018-2019-й. То есть очень разная ситуация в различных секторах экономики", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в вопросе выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом Украине необходимо последовать примеру Польши и Румынии.

"Если бы мы действовали как Румыния и Польша. В этих странах исполнители и законодатели договорились, что будут спорить во всем, кроме вопросов европейской интеграции", — добавила министр.

Не секрет, что украинские власти умышленно затягивают с внедрением «европейских» законов, которые затрагивают их бизнес-интересы, зато с легкостью внедряют требования, которые негативно отражаются на жизни населения.

Достаточно вспомнить, как легко президент Порошенко пошел на требования МВФ повысить цены на газ для населения (ожидается повышение на 18% в новом отопительном сезоне), однако уперся рогом после требования запустить независимый антикоррупционный суд. Наличие подобного суд чревато "посадками" для президентского окружения, поэтому создание суда пустили на тормоза, в результате чего в этом году мы можем остаться без транша МВФ.

Впрочем, буксование в евроинтеграции Киева признают и в самом ЕС. По словам Петера Вагнера, председателя Группы поддержки Украины в Еврокомиссии, изменение подхода ЕС произошло после того, как в Брюсселе осознали, что привычные рычаги для проведения реформ — когда реформы были условием для получения безвиза и очередного финансового транша — теряют эффективность. Сейчас в ЕС напоминают Украине, что выполнение Соглашения об ассоциации само собой выгодно государству.

"Мы будем иметь успех, если сможем объяснить, что новые возможности Украины дают возможность интегрировать производителей в производственную цепочку, что выполнение Ассоциации само по себе поможет стране двигаться к процветанию", — пояснил Вагнер.

Евроассоциация бьет по карману чиновников

Впрочем, как заметили сами чиновники, бездумное внедрение "евростандартов" приносит экономике один экономический вред, тогда как ощутимых преимуществ от евроассоциации до сих пор нет. Попытки обязать молокозаводы принимать молоко только экстра-класса, высшего и первого может вызвать настоящий коллапс на рынке молока.

Этого требуют стандарты ЕС в рамках подписанного соглашения об ассоциации с ЕС. 75% сырья молокозаводы получают от коров крестьян (1-3 коровы на хозяйство), которые доят своих буренок ручным способом. Такое молоко в Европе считается сырьем второго сорта, поэтому не может продаваться на переработку.

Владельцы коров вряд ли до июня смогут успеть обзавестись специальными аппаратами, которые исключают контакт молока с руками или воздухом. Еще одно существенное технологическое требование ЕС — мгновенное охлаждение молока до четырех градусов по Цельсию для того, чтобы в нем не завелись бактерии.

Продавцы сырья должны соблюдать гигиенические нормы, процеживать молоко и вовремя (в течение часа после доения) сдавать его перерабатывающим предприятиям для хранения в холодильниках. Эти нововведения требуют многомиллионных затрат, а госбюджет, как всегда, на эти цели выделил крохи. Не мудрено, что после июня аграрии опять не будут готовы к новому порядку сдачи молока, поэтому придется либо продлевать адаптационный период, либо оставлять все как есть, соглашаясь на сумасшедший рост цен на молоко и уничтожение молочной отрасли.

Второй болезненный процесс, который не устраивает украинские власти — вывоз леса-кругляка в ЕС. Чиновники контролируют деревоперерабатывающий бизнес, поэтому не желают убирать мораторий на экспорт кругляка, поскольку это почти сразу же лишит производителей дешевого сырья.

Из-за этого, собственно Украина и "прошляпила" финансовую помощь ЕС в размере 600 млн евро, поскольку Киев всячески затягивал с отменой моратория на экспорт кругляка. По этой причине власти также затягивают с отменой моратория на продажу сельхозземли. Ведь провластным агробаронам выгодней за копейки арендовать землю у селян-пайщиков, чем покупать ее по рыночной цене.

"Структурные реформы, которые должны обеспечить создание институций, которые бы в свою очередь обеспечили качественный бизнес-климат, без которого невозможен экономический рывок, они сталкиваются с интересами политического класса.

И вот в сфере интересов политического класса — нежелание проводить эффективную судебную реформу, нежелание изменить качество государственного управления и государственного аппарата, нежелание снизить административное давление на бизнес и так далее.

Мировой опыт подсказывает, что реформы можно сделать быстро и эффективно, но с другой стороны, у мирового опыта есть какие то реалии, и вот эти реалии в Украине они показывают что вот эти скрытые интересы являются основным мотиватором, который блокирует движение по пути реформ. А эти скрытые интересы, в конце концов, все упираются в финансовые интересы тех или иных политических элит.

Я думаю, что сопротивление будет продолжатся. Многие требования, которые выдвигаются сейчас, они синхронизированы. И например требования в рамках сотрудничества с МВФ и сотрудничества с европейцами они идейно одинаковы.

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Украинский истеблишмент закован в такую систему координат, что он либо движется по пути реформ, либо допускает ухудшение политической и экономической ситуации. Настолько политкласс согласен пойти на экономическую разбалансировку и не выполнять требования, чтобы сохранить возможность удовлетворять свои скрытые интересы, это открытый вопрос", — рассказал РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.