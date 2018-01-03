Портнов: результат судебной реформы – пьяные судьи в ДТП

РИА Новости Украина

Очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику – судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову.

"Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами был госпитализирован", — говорится в сообщении.

По данным издания, за рулем Ford "был местный судья — Усатов Дмитрий Дмитриевич, находившейся в состоянии алкогольного опьянения". Благодаря неравнодушным очевидцам происшествия мужчина был задержан.

А 27 декабря в результате ДТП, которое произошло в Голосеевском районе Киева, погиб один человек. По данным dtp.kiev.ua, авария произошла на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ: водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пешеход скончался мгновенно.

СМИ со ссылкой на двух собеседников в МВД сообщили, что водитель внедорожника – судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook анализирует эти два ДТП "с участием находившихся в состоянии алкогольного опьянения судей".

"Каждый из них прошёл процедуры люстраций, реформ и очищений. В результате ситуация стала хуже, чем была. Поэтому, когда ты с кастрюлей на голове, обещаешь реформы, рай и достоинство – должен нести и ответственность за своё словоблудие", – пишет Портнов.

А пока практические результаты судебной реформы простые: два, в течении пяти суток, пьяных судьи в ДТП, подытоживает юрист.