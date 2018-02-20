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    Лишив суды госохраны, власть заложит бомбу под судебную реформу - эксперт

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (62)

    (обновлено: )16512
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает заявление главы МВД давлением на суды в целом и на Шевченковский райсуд в частности.
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ,20 фев — РАИ Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Нацгвардии. В частности, министр раскритиковал решение Шевченковского райсуда Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому во время беспорядков в Соломенском суде. Аваков также добавил, что обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина.

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    Лишить суды государственной охраны — означает подложить бомбу под судебную систему и судебную реформу. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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    "Безусловно, это давление на суды, в данном случае на конкретный Шевченковский суд… Давление на суд — это для нас чрезвычайно опасная тенденция. Судам и так трудно работать. Господин президент ездит и отчитывается, что среди тех реформ, которые сделали, судебная реформа вот-вот даст первые результаты. Если суды без охраны, то это означает, что тот беспорядок, который проходил на Подоле у ​​российского центра науки и культуры, отделения "Сбербанка" и т.д., в любой момент может повториться в любом суде… Это фактически бомба даже не замедленного действия, а бомба, которая подкладывается и под судебную систему, и под судебную реформу", — подчеркнул эксперт.

    Напомним, юрист Transparency International Ukraine Максим Костецкий высказал мнение, что Аваков давит на суды под видом защиты своих подопечных.

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