В судебной системе Украины кадровый коллапс — адвокат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В следующем году в рамках судебной реформы реструктуризируют украинские суды. Некоторые ликвидируют вовсе, иные, например районные, укрупнят, о чем сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

Он отметил, что судебная карта будет значительно изменена. В частности, будут созданы окружные суды, которые юридически объединят два-три района и будут насчитывать минимум 9-12 судей.

По словам заместителя главы АП, соответствующий указ президента может быть издан в ближайшее время.

Почему в судебной системе возник кадровый коллапс и как изменятся местные суды после реформирования, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала адвокат, эксперт аналитического центра Украинского института Будущего Татьяна Ющенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином наступного року зміниться низова система судів?

— Власне, особливістю даного витку судової реформи є те, що було обрано не зовсім стандартний вектор його проведення — зверху донизу. Спочатку було реформовано Верховний суд, і ось тепер дійшла черга до реформування місцевих судів. Чи варто боятися оптимізації? Я думаю, що на перших етапах дійсно може бути і незручність, і дуже багато помилок може викликати. Це може вплинути негативним чином на розгляд кримінальних проваджень, тому що їх потрібно буде потім розглядати по-новому.

Якщо ж говорити взагалі про саму ідею і чи потрібно це робити: однозначно потрібно, тому що ми з вами є зараз свідками такого явища, якого напевно не було ніде у світі, коли є суди без суддів. І у цих суддів або відсутні повноваження, або взагалі їх немає, тому що вони пішли у відставку. Ми прекрасно знаємо, що понад дві тисячі людей, починаючи з часів Революції Гідності, так чи інакше звільнилися: чи за власним бажанням, чи у відставку відправлені, чи за інших причин вони наразі не працюють. І оця тотальна кадрова криза на місцевому рівні якраз заважала громадянам відчути якісь глобальні зміни в судовій системі. Бо коли ти приходиш до суду і твою справу призначають через півроку, в кращому випадку, то розумієш, що правосуддя може бути ефективним лише тоді, коли воно є своєчасним.

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Чому відбувається кадрова криза? Нема професіоналів? Нема людей, які можуть пройти через наші складні конкурси?

— Так відбулося якраз через те, що фактично було обрано м'який спосіб очищення судової влади. Я чому кажу м'який, тому що пропонували спочатку взагалі всіх звільнити, а потім всі зрозуміли хибність цієї позиції. І навіть цей м'який спосіб очищення, тобто перевірка діючих суддів, якраз і призвів до того, що у нас відбувається зараз. Тобто, по суті, такий природній добір. Хто не вбачав за можливе працювати за новими правилами — пішов. Хто не вбачав за можливе знову ж таки себе якимось чином змінити — також пішов з системи. Хто хоче працювати далі, вони мусять змінюватися. Сказати, наприклад, що суддівська професія є не престижною, не можна. Тому що зараз здійснюється добір у суди першої інстанції. Він був оголошений у квітні 2017 року, і цей процес наразі триває. Тому не можна сказати, що однозначно нічого не робилося, для того щоб наповнити суди суддями, бо це неправда. Робилося. Тобто, очищення фактично і призвело до такого кадрового колапсу в судовій системі України.

А хто той кадровий резерв, з якого шукають і добирають?

— Це юристи, які мають вищу юридичну освіту, які досягли граничного віку, з якого можна призначити людей, тобто 30-річного віку. Вони мають п'ятирічний стаж роботи, мають бажання бути призначеним суддею, і зараз пройшли анонімне тестування. З чотирьох тисяч таких людей було дібрано сімсот за результатами анонімного тестування. Поки що це не резерв, це потенційний резерв. Після того, як вони пройдуть навчання у школі суддів, після того як вони складуть кваліфікаційний іспит, кожен з них отримає кваліфікаційний бал, їх буде зараховано до резерву. І вже після цього будуть оголошені конкурси в конкретні суди.

Як Ви вважаєте, коли президент може прийняти це рішення?

— Я думаю, що до 31 грудня президент скористається своїм правом утворити нові суди, ліквідувати старі районні суди, укрупнити райони. Для чого це взагалі відбувається, для чого це потрібно робити? У першу чергу, щоб розглядати колегіально складні кримінальні справи, цивільні справи. Проблема якраз була у відрядженнях тих суддів, в тому що неможливо сформувати колегію для розгляду конкретної справи, і все затягувалося. Це була величезна проблема. Реформатори обіцяють, що у майбутньому реформування не вплине жодним чином на доступ до правосуддя, що в районах будуть відділення судів, приміщення, в яких нині працюють діючі судді. Вони будуть і далі працювати, просто буде одна юридична особа, один суд, який буде окружним, і судові округи не збігатимуться.

Напомним, адвокат и сокоординатор Общественного совета доброчестности Виталий Титыч считает, что реорганизация судов приведет к нарушению Конвенции по правам человека.

Эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного Пакета Реформ Михаил Жернаков высказал мнение, что в недоверии украинцев к судам виновен президент Петр Порошенко.