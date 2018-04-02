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    В суде объяснили, почему вызвали убитого "Гиви"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (128)

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    Смерть обвиняемого "Гиви" является основанием для закрытия дела, сообщили в Павлоградском райсуде, однако в соответствии с украинским законодательством она подтверждается свидетельством.
    Михаил Толстых, позывной Гиви
    twitter.com/GiviSomali

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Павлоградский райсуд Днепропетровской области вызвал на заседание погибшего ополченца ДНР Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", так как официальных документов, подтверждающих его смерть, нет, сообщается на странице суда в Facebook.

    В суде пояснили, что смерть обвиняемого является основанием для закрытия дела, однако в соответствии с украинским законодательством она подтверждается свидетельством, которое выдается органами регистрации актов гражданского состояния.

    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    @sashakots
    Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    "На данный момент ни обвинение, ни защита не представили соответствующего свидетельства", — говорится в записи.

    Факт смерти может быть установлен решением суда, однако лишь после заявления заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве.

    "Таким образом, имеет место ситуация, в которой Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство и поэтому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого ", — пояснили в суде.

    Заседание назначено на 5 апреля. Толстых обвиняют в террористическом акте. Судебную повестку опубликовали 30 марта в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

    Павлоградский райсуд Днепропетровской области/Facebook, 2 апреля 2018

    Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. 

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