Судебные исполнители получат доступ к деньгам украинцев. Мнение юриста

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Деньги с банковских счетов должников будут списывать автоматически. Внедрение такой системы анонсировали в Минюсте.

В ведомстве пояснили, что электронная база позволит исполнителям блокировать средства на счетах предприятий и частных лиц, минуя длинную бюрократическую процедуру. Чиновники уверяют — этого требует от нас МВФ, и обещают создать украинский аналог системы ареста средств, подобную, действующей в других странах.

Подробнее об этой инициативе Минюста в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист, адвокат Егор Штокалов.

Каким образом сейчас исполнители узнают о финансовых делах должников?

— На самом деле, для открытия исполнительного производства должен быть исполнительный документ. Как правило, это судебное решение либо об аресте, либо денежных средств, либо о взыскании денежных средств. Он попадает к исполнителю вместе с исполнительным сбором, и он открывает производство, после чего начинает поиск активов должника, и начинает он с банковских счетов должника, будь то юридическое лицо или физическое лицо, делает запрос в налоговою службу. Те предоставляют ему данные об открытых банковских счетах, он отправляет постановление об аресте банковских счетов в указанное учреждение, оттуда получает ответы, и только потом дает распоряжение на списание денежных средств. Как видим, из указанной процедуры процесс очень длительный и очень бюрократический и если та инициатива, которую сейчас декларирует Минюст, найдет свое отображение в надлежащей форме и будет с точки зрения процесса все прописано верно, то вероятность оперативного взыскания долга и обеспечения выполнения решения суда будет в разы эффективнее, чем существующая на сегодняшний день.

Есть возможность должнику вывести средства с тех счетов, которые подлежат блокированию?

— Если не был наложен арест на денежные средства на банковском счету, то у должника есть все возможности вывести эти деньги, перевести их на другой счет в этом же банке, обналичить их, перевести на другой счет в другом банке, провести любые действия. Поэтому в первую очередь верным и правильным является наложение ареста на денежные средства, а потом уже взыскание.

По какому по принципу будет действовать эта система?

— Через исполнителя. Исполнитель связан принципом диспозитивности, то есть к нему должно поступить обращение от взыскателя, от кредитора, то есть он должен написать заявление "прошу принять к исполнению такое-то решение суда"… Только после этого исполнитель может открыть производство, и в рамках этого производства накладывать арест либо организовывать взыскание долга.

Как будет урегулирован вопрос банковской тайны?

— Дело в том, что, скорее всего, исполнителю будут предоставляться не текущий статус денежных средств на счету, а просто наименования счетов. То есть он, исполнитель, не будет знать, сколько денег на данном счете — либо ноль, либо какая-то сумма. Он в электронном виде на эти счета направит соответствующее обращение в банк сразу о взыскании с этих счетов данной суммы, либо ареста, либо наложить арест, если на данном счету есть эти деньги. Если на счету — ноль, то соответственно, решение выполнить невозможно.

Первоочередная задача для государственного исполнителя по решению суда — заблокировать счет?

— Мы счет не блокируем, мы блокируем сумму денежных средств на счету. То есть, если на счету миллион гривен, а исполнительный документ на 10 тысяч, блокируется именно в рамках суммы. То есть 10 тысяч гривен заблокировали, а остальной суммой должник может распоряжаться на свое усмотрение. Но исполнитель не будет видеть, какая именно сумма находится на счету. Потому что — это нарушение банковской тайны. То есть исполнитель будет уведомлять банк, что есть документ о взыскании 10 тысяч, прошу заблокировать 10 тысяч для обеспечения взыскания.

Какой мотив банкам сотрудничать с подобной системой? Будет ли возможность у банков предоставлять или не предоставлять информацию о наличии средств на этих счетах?

— В случае поступления исполнительного документа в банк, который надлежащим образом оформлен, то есть есть печать, и все реквизиты верно указаны, у банка нет оснований не исполнять. Если они этот документ не исполняют, то это уголовное преступление в виде сознательного невыполнения решения суда. Я бы так это интерпретировал, потому что они сознательно препятствуют взысканию долга. То есть фактически выполнению решения суда. На моей практике, ни один банк не позволил себе такую роскошь для своего клиента. Поэтому если есть документ, который полностью соответствует букве закона, то, как правило, банки его выполняют, принимают к исполнению, но с предварительным уведомлением клиента.

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В каких странах подобная система работает? Есть ли разница между самими системами?

— В США, например, система действует мгновенно. Судья дает ордер, выписывает ордер на арест, либо прокурор, либо исполнитель судебный получает этот полный доступ ко всей информации по должнику, и буквально день в день может организовать всю эту процедуру. То есть стремиться у нас есть к чему. И процедуры есть более оптимальные, чем те, которые мы прописываем сегодня. Но курочка по зернышку, я уверен, мы к этом придем.

Напомним, юрист Мария Натха считает, что на сегодняшний день наиболее эффективным средством взыскания с работодателя задолженности по зарплате является подача иска в суд.