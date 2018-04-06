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    Дело Бурана. Появились кадры, как судья устроил скандал в суде

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    Судья Малиновского районного суда Одессы Алексей Буран устроил скандал в зале Заводского районного суда Николаева: он накричал на судей и предпринял попытку пробить себе запястье шариковой ручкой.
    ТСН

    Такую реакцию у подсудимого Бурана вызвало решение коллег оставить его под круглосуточным домашним арестом, сообщает ТСН.

    Защита Бурана настаивала на изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. 

    Одесский судья, стрелявший в детективов НАБУ, Алексей Буран
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    "Измените мне меру пресечения, пускай меня ведут в тюрьму… Вы же кто, суд, или кто? Я не хочу так жить!" — закричал судья и вышел из зала суда.

    Судья Малиновского суда Одессы Алексей Буран попался на получении взятки в размере около 19 тысяч долларов. При попытке задержания он открыл огонь по правоохранителям и сбежал.

    Позже Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест судьи. Сам судья присутствовал на заседании Рады. Выступая перед депутатами, он отрицал обвинения в свой адрес. Позже он был помещен в изолятор временного содержания Национального антикоррупционного бюро Украины.

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