Дело Бурана. Появились кадры, как судья устроил скандал в суде

Такую реакцию у подсудимого Бурана вызвало решение коллег оставить его под круглосуточным домашним арестом, сообщает ТСН.

Защита Бурана настаивала на изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

"Измените мне меру пресечения, пускай меня ведут в тюрьму… Вы же кто, суд, или кто? Я не хочу так жить!" — закричал судья и вышел из зала суда.

Судья Малиновского суда Одессы Алексей Буран попался на получении взятки в размере около 19 тысяч долларов. При попытке задержания он открыл огонь по правоохранителям и сбежал.

Позже Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест судьи. Сам судья присутствовал на заседании Рады. Выступая перед депутатами, он отрицал обвинения в свой адрес. Позже он был помещен в изолятор временного содержания Национального антикоррупционного бюро Украины.