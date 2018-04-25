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    Портнов: зачем же задерживать судей Голосеевского суда?

    (обновлено: )21320
    Бывший замглавы АП Андрей Портнов иронично пишет, что так и не понял, зачем власти задержали судей Голосеевского суда, ведь те честно брали себе абсолютно все самое грязное, любые дела, которые не принимали в других судах.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк
    Дефицит кадров. В судьи уже берут кого попало — Чижик

    23 апреля сотрудники НАБУ задержали судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов.  

    По данным НАБУ, судья Голосеевского райсуда Киева требовал взятку в размере 8000 долларов, которая передавалась тремя траншами. В момент передачи последней тысячи долларов подозреваемых задержали.

    Также был разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке Александр Билык

    Сообщается, что у судьи Андрея Новака правоохранители обнаружили боевой пистолет, а у бывшего судьи Билыка — кокаин.

    Судья вымогал и получил от посредника деньги, пообещав удовлетворить гражданский иск о восстановлении истца на работе и выплате ему компенсации в размере полутора миллионов гривен.

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    Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов иронично отмечает, что так  и не понял, зачем власти задержали с деньгами, кокаином и пистолетом судей Голосеевского суда. 

    "Они что, не имеют права или не заслужили за четыре года ходить с пистолетом и кокаином? Или они плохо поработали на военную прокуратуру, арестовывая всех подряд со ста процентной результативностью? Что это за дикость такая и неблагодарность?", — иронично спрашивает Портнов у себя в Facebook. 

    Портнов отмечает, что, несмотря на нарушение подсудности, "они честно брали себе абсолютно все самое грязное, любые дела, которые не пролазили в других судах". 

    "Не имеют теперь права что-ли на свою законную копейку?", — задается вопросом Портнов.

    Скриншот с сайта Facebook

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