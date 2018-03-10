Как уточнили в полиции, правоохранителями проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному преступлению. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту нападения открыты уголовные производства по п.6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), ч.1 ст.115 (с отметкой — самоубийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
МВД начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
В связи с мощнейшим взрывом в Одессе объявлен план "Перехват". Но если теракт готовили профессионалы, то преступники вряд ли будут пойманы, считает политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".