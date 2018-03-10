наверх
10.03.201809:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ГУ МВД в Одесской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Расстрел инкассаторов в Одессе. Версия полиция. Видео
    Расстрел инкассаторов в Одессе. Версия полиции 
    16:41 11.03.2016
    1019Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как уточнили в полиции, правоохранителями проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному преступлению. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Нападение на инкассаторов в Одессе
    Грабителем, расстрелявшим инкассаторов в Одессе, оказался их бывший коллега
    15:15 11.03.2016
    2097Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По факту нападения открыты уголовные производства по п.6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), ч.1 ст.115 (с отметкой — самоубийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
    События 2 мая в Одессе
    Консультативная группа СЕ заявила об участии милиции в трагедии 2 мая в Одессе
    10:52 04.11.2015
    429Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Группа СЕ считает, что расследование трагедии 2 мая 2014 года должно проводиться независимо от органов внутренних дел Украины, так как есть свидетельство их участия в беспорядках.
    Члены спасательной команды по поиску пассажиров с катера Иволга в Одесской области
    Найдено тело еще одного погибшего пассажира катера "Иволга" - МВД
    18:10 31.10.2015
    107Крушение катера под Одессой
    В воде были обнаружены тела двух человек. Один из них - пострадавший с затонувшего судна "Иволга", 49-летний житель Овидиопольского района. Мероприятия по опознанию другого погибшего продолжаются.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    В Одессе полиция разнимала драку сторонников Труханова и Боровика в избиркомах
    09:55 28.10.2015
    501Выборы, кандидаты - скандалы
    В четырех избирательных комиссиях произошли стычки представителей действующего мэра Одессы и его основного конкурента. Милиция заявила, что попыток захвата избиркомов не было.
    Место происшествия. Архивное фото
    Милиция не нашла бомбу в здании Одесского университета
    02:09 26.10.2015
    21Криминализация украинского общества.
    Ранее главное управления МВД Украины в Одесской области сообщило, что проверяет информацию о минировании в Одессе университета, в одном из зданий которого расположен избирательный участок.
    Работник милиции с собакой
    Неизвестный сообщил о минировании Одесского политехнического университета
    00:56 26.10.2015
    46Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Как сообщают местные СМИ, в помещении Дворца студентов университета, прилегающего вплотную к другим зданиям вуза, расположен избирательный участок. Милиция уже работает на месте происшествия.
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    В Одессе в офис кандидата в депутаты бросили "коктейль Молотова" - МВД
    09:19 23.10.2015
    203Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Бутылку с зажигательной смесью бросили в окно помещения, где располагается офис кандидата в Одесский городской совет. Милиция расследует инцидент как хулиганство.
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    Более 40 человек были на борту катера в Одесской области, ищут еще 8 - МВД
    17:35 18.10.2015
    764Крушение катера под Одессой
    Как отметила пресс-секретарь главного управления МВД Украины в Одесской области Анна Пенчева, на данный момент нельзя сказать точную цифру, потому что идут спасательные работы.
    Теплоход Иволга. Архивное фото
    Виновным в крушении катера в Одесской области грозит от 5 до 10 лет тюрьмы
    23:22 17.10.2015
    248Крушение катера под Одессой
    МВД начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В Одесской области на ходу взорвался автомобиль
    22:03 11.10.2015
    918
    Согласно информации, в дежурную часть милиции поступило сообщение, что в с. Янищивка Любашевского района во время движения в задней части автомобиля произошел взрыв.
    На месте взрыва во вдоре дома Сергея Кивалова
    МВД: взрыв во дворе депутата Кивалова квалифицирован как хулиганство
    10:39 10.10.2015
    403
    Если виновных в подрыве гранаты во дворе народного депутата найдут, им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
    Наручники
    В Одессе трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю - МВД
    17:19 07.10.2015
    1149
    Одесские милиционеры задержали трех мужчин, которые похитили и изнасиловали 15-летнюю одесситку. За ее возвращение преступники у матери девушки требовали выкуп в 20 000 долларов.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    На складах в Одесской области не обнаружили взрывных устройств - МВД
    15:34 04.10.2015
    130
    Согласно информации, помещение и прилегающую к предприятию территорию обследовали специалисты взрывотехнической службы. Никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружено.
    Разрушения в Одессе после подрыва здания СБУ
    Источники взрыва в Одессе могут исходить от самой СБУ – политолог
    11:36 28.09.2015
    1214Подрыв СБУ в Одессе
    В связи с мощнейшим взрывом в Одессе объявлен план "Перехват". Но если теракт готовили профессионалы, то преступники вряд ли будут пойманы, считает политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Работник милиции с собакой
    МВД: взрывных устройств в ходе осмотра ж/д вокзала в Одессе не обнаружено
    05:09 28.09.2015
    857Подрыв СБУ в Одессе
    Вечером воскресенья в управление Службы безопасности Украины в Одесской области поступил анонимный звонок о том, что заминирована вторая колея на Одесском железнодорожном вокзале.
    Министерство внутренних дел Украины
    На ж/д вокзале в Одессе проверяют сообщение о минировании пути - МВД
    22:23 27.09.2015
    404
    С территории вокзала эвакуированы пассажиры и обслуживающий персонал. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и представители других экстренных служб.
    Разрушения в Одессе после подрыва здания СБУ
    Взрыв в Одессе: теракт у здания СБУ, снесенные балконы и выбитые окна
    13:20 27.09.2015
    1291Подрыв СБУ в Одессе
    Ночью в воскресенье в центре Одессы прогремел мощный взрыв. В результате пострадало здание управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Взрыв квалифицирован как теракт.
    Разрушения в Одессе после подрыва здания СБУ
    Взрыв возле здания СБУ в Одессе признан террористическим актом
    11:39 27.09.2015
    1209Подрыв СБУ в Одессе
    Мощность взрыва на улице Еврейской в Одессе составила 5-6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Правоохранители проводят расследование.
    Взрыв в Одессе у здания УСБУ
    Мощность взрывного устройства в Одессе - более 1 кг в тротиловом эквиваленте
    06:57 27.09.2015
    743Подрыв СБУ в Одессе
    В результате ночного взрыва повреждено административное здание УСБУ в Одесской области. По предварительной информации, мощность взрывного устройства превышала 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны