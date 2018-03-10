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По данным полиции, с 30 апреля по 10 мая весь личный состав полиции одесского гарнизона переведен на усиленный режим работы, полицейские будут нести службы по охране общественного порядка во всех районах города, в эти дни будут задействованы около 3 тысяч правоохранителей.