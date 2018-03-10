По данным полиции, с 30 апреля по 10 мая весь личный состав полиции одесского гарнизона переведен на усиленный режим работы, полицейские будут нести службы по охране общественного порядка во всех районах города, в эти дни будут задействованы около 3 тысяч правоохранителей.
Лордкипанидзе заявил, что люди не должны бояться правоохранителей, они должны доверять милиции и уважать закон, поэтому одно из первых его требований - снять блокпосты и сдать автоматы в оружейную комнату.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".