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    Гиорги Лорткипанидзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Дмитрий Головин
    Полицию Одесской области возглавил генерал Головин
    02:19 10.11.2016
    405"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Генерал полиции Дмитрий Головин ранее возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. В органах внутренних дел он проходит службу с 1996 года.
    Гиорги Лорткипанидзе
    Глава Одесской полиции Лорткипанидзе объявлен в розыск в Грузии
    00:55 29.09.2016
    405
    Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство главной прокуратуры и по факту превышения служебных полномочий приговорил бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе к аресту.
    Гиорги Лорткипанидзе
    Лорткипанидзе вызвали на допрос в Генпрокуратуру Грузии
    11:16 21.09.2016
    113
    Начальник полиции Одессы заявил, что не явится на допрос, поскольку завтра на 16.00 у него запланирована речь на слушаниях в парламентском комитете, и прибыть в Тбилиси он не сможет физически.
    Депортация вора в законе из Украины. Видео
    В Одессе задержали грузинского "вора в законе" 
    21:33 18.06.2016
    1888Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Операцию по задержанию проводили сотрудники Управления уголовного розыска и отдела быстрого реагирования под руководством начальника ГУ НП в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
    Полиция перешла на усиленный режим работы в ожидании провокаций в Одессе
    В полиции Одессы прокомментировали ситуацию в городе накануне 2 мая 
    13:45 30.04.2016
    565Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    По данным полиции, с 30 апреля по 10 мая весь личный состав полиции одесского гарнизона переведен на усиленный режим работы, полицейские будут нести службы по охране общественного порядка во всех районах города, в эти дни будут задействованы около 3 тысяч правоохранителей.
    Гиорги Лорткипанидзе
    Политическая реклама с новой полицией будет демонтирована - Лорткипанидзе
    05:20 25.09.2015
    131Избирательная кампания по местным выборам
    По словам начальника областной милиции, известны случаи, когда политические силы в своих рекламных избирательных кампаниях использовали символику новой полиции. Такие билборды будут демонтированы.
    Лорткипанидзе: в Одессе уже нет воров в законе. Видео
    Лорткипанидзе: в Одессе уже нет "воров в законе" 
    04:59 27.06.2015
    2096Криминализация украинского общества.
    Глава управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе заявил, что в Одессе за период его работы в качестве "главного милиционера" уже нет "воров в законе".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили: нужно усилить меры безопасности в Одессе
    18:26 21.06.2015
    728Саакашвили в Одессе
    Об усилении мер безопасности председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил во время совещания с главой МВД в Одесской области Георгием Лорткипанидзе.
    Гиорги Лорткипанидзе
    Новый глава одесской милиции приказал снять блокпосты у города
    05:48 20.06.2015
    423Саакашвили в Одессе
    Лордкипанидзе заявил, что люди не должны бояться правоохранителей, они должны доверять милиции и уважать закон, поэтому одно из первых его требований - снять блокпосты и сдать автоматы в оружейную комнату.
    Арсен Аваков и Гиорги Лорткипанидзе
    Аваков и Саакашвили представили нового начальника одесской милиции 
    21:46 16.06.2015
    1118Громкие отставки и назначения в Украине
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с первым заместителем Экой Згуладзе представили руководящему составу ГУМВД Украины в Одесской области нового руководителя.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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