Как сообщили в областной милиции, между двумя мужчинами, 24-летним местным жителем и 45-летним одесситом, завязалась словесная перепалка и драка, во время которой житель областного центра бросил в сторону оппонента гранату РГД-5.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.