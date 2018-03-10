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    РГД-5

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Полиция Украины. Архивное фото
    У здания горсовета Кривого Рога в урне нашли две гранаты
    16:14 21.11.2015
    211Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Правоохранители приехали на место и нашли в одной из урн две гранаты, по предварительным данным, РГД-5. Возле урны, где нашли гранаты, установлена палатка представителя партии "Самопомощь".
    Собака и сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
    Неизвестный собирался взорвать две гранаты на жд вокзале в Ровно - МВД
    15:37 27.10.2015
    66Криминализация украинского общества.
    Неизвестный сообщил в милицию о том, что он находится на железнодорожном вокзале в Ровно и намерен взорвать две гранаты РГД-5, сообщает пресс-служба МВД Украины.
    Наручники
    Одессит во время драки бросил в противника гранату
    01:34 02.08.2015
    199Криминализация украинского общества.
    Как сообщили в областной милиции, между двумя мужчинами, 24-летним местным жителем и 45-летним одесситом, завязалась словесная перепалка и драка, во время которой житель областного центра бросил в сторону оппонента гранату РГД-5.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ предупредила диверсию в Днепропетровске
    16:53 09.05.2015
    121День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Согласно информации, во время обыска у местного жителя сотрудники СБУ изъяли гранаты РГД-5 с запалами, карабин МКМ, около тысячи патронов калибра 7,62, дымовые шашки, сигнальные ракеты, штык-нож и пр.
    Служба безопасности Украины СБУ
    Под Киевом задержали представителя "Правого сектора" у тайника с оружием
    16:30 09.05.2015
    355Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, задержанные пытались забрать из обустроенного ими тайника среди прочего гранатомет "РПГ-26", гранаты "РГД-5", магазин для автомата Калашникова и более сотни патронов.
    Ночной взрыв в Киеве
    В милиции Киева рассказали, кто совершил ночной взрыв
    21:08 25.01.2015
    295Рост криминала в Украине.
    Пьяный мужчина во время конфликта возле одного из кафе в Днепровском районе вытащил гранату РГД-5 и подорвал ее. Пострадавших нет. Взрывной волной повреждено окно кафе.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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