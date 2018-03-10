Участники акции принесли с собой лопаты, которые должны были символизировать несбыточную мечту Одессы - строительство метро. По словам граждан, без прозрачной системы расчета тарифа ни о каком повышении не может быть и речи.
По информации одесских СМИ, в дворе дома №44 по улице Пастера сносят остатки флигеля, где "в 1898 году проживали после венчания в Сретенской церкви нобелевский лауреат Иван Бунин и его первая жена Анна Цакни".
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, уже есть основания оглашать подозрения руководящим лицам из Одесского городского исполнительного комитета, которые отвечали за вопросы противопожарной безопасности детского лагеря, в котором произошел пожар.
Одесса остается одним из самых неблагополучных, взрывоопасных регионов. Ни прервать череду чрезвычайных происшествий, ни унять коррупцию и криминал, ни снизить накал политических распрей местная власть не может. Киев же ей мало чем помогает.
По словам депутата Одесского горсовета Александра Иваницкого, участница хореографического ансамбля Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет, при этом сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей.
По информации СМИ, активисты нескольких общественных и политических организаций собирались установить свои палатки на Думской площади в Одессе, среди активистов был замечен представитель движения "Движение новых сил" Владимир Гавриш.
По информации СМИ, возле Одесского городского совета около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета. Попытка полиции помешать общественникам остаться у мэрии на ночь завершилась потасовкой.
Спецкор "Голоса Столицы" из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что одесситы рады отмене введенных Михаилом Саакашвили названий улиц, поскольку, как считали горожане, названия были взяты с потолка и у многих вызывали недовольство.
Одесский горсовет вернул старые названия ряду улиц, которые переименовали в рамках декоммунизации. Однако такое решение пришлось далеко не всем по вкусу, некоторые поговаривают о срыве процесса и ответственности… А что же об этом пишут в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".