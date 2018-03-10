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Одесский горсовет вернул старые названия ряду улиц, которые переименовали в рамках декоммунизации. Однако такое решение пришлось далеко не всем по вкусу, некоторые поговаривают о срыве процесса и ответственности… А что же об этом пишут в соцсетях?