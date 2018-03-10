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    Одесский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Геннадий Труханов вернулся к исполнению обязанностей городского головы Одессы после освобождения
    Труханов вернулся в Одессу, горсовет встретил его аплодисментами
    11:33 16.02.2018
    426Суд отпустил Труханова, радикалы против
    На следующий день освобождения по решению суда мэр Одессы вернулся и провел сессию городского совета. Депутаты встретили речь Геннадия Труханова аплодисментами.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
    В аэропорту задержали зама Труханова
    12:42 14.02.2018
    232Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Мэр Одессы Труханов и несколько чиновников мэрии отсутствуют на работе
    11:13 12.02.2018
    231Суд отпустил Труханова, радикалы против
    В Одессе на рабочем месте отсутствуют мэр города Геннадий Труханов, секретарь горсовета Алексей Потапский, а также заместители городского головы Павел Вугельман и Андрей Котляр.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Беспокойная Одесса. Так, что там с мэром Трухановым?
    14:34 31.01.2018
    1545Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Мэр Одессы Геннадий Труханов уже более месяца отсутствует в Украине, что, по мнению журналистов, может свидетельствовать о попытке Банковой сместить его с занимаемой должности.
    В Одессе пикетировали мэрия противники повышения тарифа на проезд в маршрутках
    В Одессе протестовали против повышения тарифов на проезд в маршрутках
    14:04 15.01.2018
    298Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Участники акции принесли с собой лопаты, которые должны были символизировать несбыточную мечту Одессы - строительство метро. По словам граждан, без прозрачной системы расчета тарифа ни о каком повышении не может быть и речи.
    Депутаты Одесского горсовета на корпоратив переоделись в пионеров
    Скандальный корпоратив: одесские депутаты переоделись пионерами
    15:48 26.12.2017
    480
    Пользователи социальной сети грозят депутатам обращением в Службу безопасности в связи с подозрением на нарушение закона о декоммунизации.
    Памятник архитектуры Одессы Доходный дом А.П. Руссова
    Из Одессы: очередной пожар в Доме Руссова, дикие танцы и охрана
    12:14 05.11.2017
    756
    В легендарном Доме Руссова регулярно собирались бомжи, и никакие заборы, видеокамеры и другие препятствия - совсем не проблема для них. Возможно, проблему решит круглосуточная охрана.
    Пожар в одесском лагере Виктория
    Одесса: месяц после пожара в "Виктории". Что мы знаем
    11:36 26.10.2017
    807Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Расследование трагедии ведется по меньшей мере странно - во всяком случае на данном этапе. Пока остается надеяться, что виновных найдут, а не назначат - из числа самых незащищенных.
    Бывший вице-мэр Одессы по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько
    В Одессе экс-вице-мэру объявили подозрение в деле о пожаре в детском лагере
    14:56 03.10.2017
    153Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По информации СМИ, бывшему вице-мэру Одессы по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько инкриминируют деяние, предусмотренное частью 2 ст. 367 УК Украины ("служебная халатность").
    В Одессе сносят уцелевшую часть дома, где жил русский писатель Иван Бунин
    В Одессе сносят уцелевшую часть дома, где жил русский писатель Иван Бунин
    21:35 02.10.2017
    224
    По информации одесских СМИ, в дворе дома №44 по улице Пастера сносят остатки флигеля, где "в 1898 году проживали после венчания в Сретенской церкви нобелевский лауреат Иван Бунин и его первая жена Анна Цакни".
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Луценко обещает новые подозрения по делу о пожаре детского лагеря в Одессе
    03:47 02.10.2017
    241Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, уже есть основания оглашать подозрения руководящим лицам из Одесского городского исполнительного комитета, которые отвечали за вопросы противопожарной безопасности детского лагеря, в котором произошел пожар.
    Потасовки у Одесского городского совета
    Одесса в огне пожаров и вихре беспорядков
    12:00 22.09.2017
    2123Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Одесса остается одним из самых неблагополучных, взрывоопасных регионов. Ни прервать череду чрезвычайных происшествий, ни унять коррупцию и криминал, ни снизить накал политических распрей местная власть не может. Киев же ей мало чем помогает.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Трагедия в Одессе: у следствия две версии
    08:59 18.09.2017
    6236Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Родители пострадавших в лагере детей провели протест под горсоветом Одессы, но после того как к ним "примазались" политическо-общественные активисты, покинули акцию, сообщил спецкор Александр Полуев.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    В Одессе во время пожара в лагере девочка успела спасти 8 младших детей
    02:55 18.09.2017
    1087Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По словам депутата Одесского горсовета Александра Иваницкого, участница хореографического ансамбля Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет, при этом сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей.
    Установка палаток и драка у Одесского горсовета. Видео
    Установка палаток и драка у Одесского горсовета 
    02:52 17.09.2017
    583Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Как сообщили местные СМИ, около 21:50 активисты установили палатки под стенами Одесского горсовета. В ходе размещения палаток между правоохранителями и активистами произошли потасовки.
    Столкновения у мэрии Одессы
    Партия Саакашвили собиралась установить свои палатки у мэрии Одессы
    02:38 17.09.2017
    491Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По информации СМИ, активисты нескольких общественных и политических организаций собирались установить свои палатки на Думской площади в Одессе, среди активистов был замечен представитель движения "Движение новых сил" Владимир Гавриш.
    В Одессе под мэрией новые потасовки, активисты установили палатки
    В Одессе под мэрией новые потасовки, активисты установили палатки
    23:22 16.09.2017
    657Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По информации СМИ, возле Одесского городского совета около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета. Попытка полиции помешать общественникам остаться у мэрии на ночь завершилась потасовкой.
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Одесса, отмена декоммунизации: радость людей и ожидание судов
    07:27 28.04.2017
    5167Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Спецкор "Голоса Столицы" из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что одесситы рады отмене введенных Михаилом Саакашвили названий улиц, поскольку, как считали горожане, названия были взяты с потолка и у многих вызывали недовольство.
    Одесский горсовет
    Одесский горсовет настаивает на законности переименования улиц
    02:46 28.04.2017
    752Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская заявляет, что депутаты изменили название тех улиц, которые не попадают под закон о декоммунизации.
    Одесский горсовет
    Соцмедиа обсуждали, как мы Одессу неудачно декоммунизировали
    19:25 27.04.2017
    1494Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Одесский горсовет вернул старые названия ряду улиц, которые переименовали в рамках декоммунизации. Однако такое решение пришлось далеко не всем по вкусу, некоторые поговаривают о срыве процесса и ответственности… А что же об этом пишут в соцсетях?
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Геннадий Труханов вернулся к исполнению обязанностей городского головы Одессы после освобождения
    Труханов вернулся в Одессу, горсовет встретил его аплодисментами
    11:33 16.02.2018
    426
    На следующий день освобождения по решению суда мэр Одессы вернулся и провел сессию городского совета. Депутаты встретили речь Геннадия Труханова аплодисментами.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
    В аэропорту задержали зама Труханова
    12:42 14.02.2018
    232
    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Мэр Одессы Труханов и несколько чиновников мэрии отсутствуют на работе
    11:13 12.02.2018
    231
    В Одессе на рабочем месте отсутствуют мэр города Геннадий Труханов, секретарь горсовета Алексей Потапский, а также заместители городского головы Павел Вугельман и Андрей Котляр.
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