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    В аэропорту задержали зама Труханова

    Тема:

    Дело Труханова: обыски и задержание (21)

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    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
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    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на НАБУ.

    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова
    Беспокойная Одесса. Так, что там с мэром Трухановым?

    Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов. Депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в среду сообщил, что Труханов задержанв киевском аэропорту.

    По информации "УП", заместитель мэра Одессы прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить Вугельману подозрение.

    Ранее одесское интернет-издание "Думская" сообщило, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. В понедельник издание сообщило, что Труханов уехал в командировку в Чехию.

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    По данным издания, Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

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