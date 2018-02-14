Погранслужба подтвердила задержание Труханова, назвав суть претензий

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о хищении средств из местного бюджета, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, подтвердив задержание градоначальника.

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов. Депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в среду сообщил, что Труханов задержан в киевском аэропорту.

По словам Слободяна, в среду утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Слободян сообщил, что Труханову сразу вручили подозрение. "В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов… Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", — сказал Слободян.

Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", в пресс-службе горсовета пояснили: Труханов прервал свою командировку и летел в Киев "для участия в следственных мероприятиях". "Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", — пообещали в горсовете.

Ранее одесское интернет-издание "Думская" сообщило, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. В понедельник издание сообщило, что Труханов уехал в командировку в Чехию.

По данным издания, Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

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Ранее сотрудники НАБУ проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. В ходе расследования сотрудники НАБУ установили, что административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.