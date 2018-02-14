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    Погранслужба подтвердила задержание Труханова, назвав суть претензий

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    Дело Труханова: обыски и задержание (20)

    (обновлено: )603
    По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, в среду утром Геннадий Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о хищении средств из местного бюджета, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, подтвердив задержание градоначальника.

    Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов. Депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в среду сообщил, что Труханов задержан в киевском аэропорту.

    По словам Слободяна, в среду утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова
    Беспокойная Одесса. Так, что там с мэром Трухановым?

    Слободян сообщил, что Труханову сразу вручили подозрение. "В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов… Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", — сказал Слободян.

    Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", в пресс-службе горсовета пояснили: Труханов прервал свою командировку и летел в Киев "для участия в следственных мероприятиях". "Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", — пообещали в горсовете.

    Ранее одесское интернет-издание "Думская" сообщило, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. В понедельник издание сообщило, что Труханов уехал в командировку в Чехию.

    По данным издания, Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

    Читайте также: Обыски в Одессе: мэру грозит отставка — спецкор

    Ранее сотрудники НАБУ проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. В ходе расследования сотрудники НАБУ установили, что административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.

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