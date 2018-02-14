Хроника 13 февраля: скандальный брифинг Саакашвили, подозрение мэру Одессы Труханову

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 13 февраля, Михаил Саакашвили провел свою первую пресс-конференцию после депортации в Польшу, генсек НАТО вмешался в языковой конфликт Украины и Венгрии, а суд признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим от действий НАБУ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Саакашвили дал скандальный брифинг в Варшаве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник провел свою первую пресс-конференцию после депортации в Польшу. Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии. Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину. В то же время стало известно, что украинский омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили.

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Генсек НАТО вмешался в языковой конфликт Украины и Венгрии

НАТО призывает Украину лучше изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В то же время венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании.

ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО

Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов. ЕСПЧ установил, что в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в Донбассе власти Украины физически не могут платить пенсии на временно неконтролируемой части страны, и это не является нарушением Конвенции прав человека.

Украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец"

"ПриватБанк" стал активно блокировать счета украинцам, ссылаясь на сайт "Миротворец". Об этом сообщает UBR.ua, в распоряжение которого попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который оказался заблокированным. В документе, которым делится портал, озвучена позиция "ПриватБанка": банк проверяет своих клиентов по спискам "Миротворца", попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия доступа к его деньгам.

Грузинский снайпер: Пашинский и Парасюк стреляли во время Евромайдана — СМИ

Нынешний глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично вели огонь из оружия во время событий Евромайдана в феврале 2014 года, сообщил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, присутствовавший при этих событиях. "Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец — из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили.

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Суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ

Печерский районный суд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов Национального антикоррупционного бюро. Суд продлил до 9 апреля обязательства Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

НАБУ принесло мэру Одессы на работу подозрение

Национальное антикоррупционное бюро Украины доставило в мэрию Одессы сообщение о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным. Сам Труханов после полуторамесячного отпуска находится в командировке в Чехии. Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу земляков".

Японцы придумали лекарство для лечения гриппа за сутки

Японцы придумали препарат, который может убить вирус гриппа за 24 часа. Создатели лекарства утверждают, что пациенту необходима только одна доза препарата для полного выздоровления. Третья фаза клинических испытаний препарата завершилась в январе. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило производство препарата в начале февраля 2018 года.

Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.