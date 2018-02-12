Мэр Одессы Труханов и несколько чиновников мэрии отсутствуют на работе

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов, который больше месяца был в отпуске, уехал в командировку в Чехию, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Распоряжение о командировке Труханова подписал исполняющий обязанности городского головы Одессы Анатолий Орловский.

Ранее сообщалось, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21 января, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. Позже он взял отпуск за свой счет до 4 февраля, потом продлил его до 8 февраля.

"Мэр Одессы Геннадий Труханов по окончании отпуска, который городскому голове продлили 8 февраля, уехал в командировку… в Чехию", — говорится в сообщении горсовета.

Кроме того, по данным Odessa.net.ua сообщает, что на рабочих местах отсутствуют секретарь горсовета Алексей Потапский и вице-мэры Павел Вугельман и Андрей Котляр. Они взяли отпуск и больничные.