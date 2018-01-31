Беспокойная Одесса. Так, что там с мэром Трухановым?

РИА Новости Украина

Куда делся Труханов

Одесские СМИ обеспокоились судьбой градоначальника Геннадия Труханова и кризисом вокруг его персоны. Мэр Одессы уже более месяца отсутствует на рабочем месте. Сначала он ушел в отпуск до 18 января, потом уехал в командировку в Грецию. Оттуда он отправился на всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где должен был встретиться с президентом с Петром Порошенко. На форуме Труханов заявил, что после мероприятия вернется домой, однако этого так и не произошло — он решил уйти в новый отпуск до 4 февраля.

Как пишет одесское издание "Таймер", чем дольше отсутствует мэр, тем упорнее слухи о том, что у него есть веские основания для того, чтобы держаться подальше от Украины вообще и Одессы в частности.

Одна из версий длительного отсутствия Труханова на рабочем месте — три уголовных производства Национального антикоррупционного бюро, которые так или иначе могут касаться Труханова.

В первом производстве идет речь о приватизации Одесского аэропорта, во втором — о предполагаемых махинациях вокруг дорожно-строительных подрядов, третье же дело касается выкупа городом зданий обанкроченного завода "Краян". Впрочем, как отмечает "Таймер", ни одно из этих дел фактически не имеет судебной перспективы. Также, как отмечали журналисты, "мэр каким-то образом уже больше месяца пытается намеренно не появляться в городе, потому что, возможно, ему вручат какие-то подозрения".

Читайте также: Саакашвили vs Труханов: схватка за Одессу



Вместе с тем накануне НАБУ провело в городе масштабную спецоперацию, в ходе которой детективы бюро задержали бывшего директора Администрации морских портов Украины Андрея Амелина и его заместителей. Интерес правоохранителей вызвало дноуглубление в Бердянском и Мариупольском портах. Работы в 2015-2016 годах выполнила компания Техморгидрострой. Правоохранители сомневаются как в прозрачности конкурсов, так и в оценке стоимости работ, и в качестве выполненного дноуглубления. Как раз аккурат на фоне появления противоречивой информации об обысках по Одессе на сайте горсовета и появились данные о том, что Труханов ушел в новый отпуск за свой счет до 4 февраля.

Политическое давление

"Антипорошенковская" Одесская область на сегодняшний день является оплотом режима главы государства на Юге в административно-политическом аспекте. Это стало возможным после политических договоренностей между Администрацией президента и Трухановым перед местными выборами в 2015 году.

Политический союз подразумевал, что Киев не вмешивается в выборы мэра в Одессе, на которых победа отходит Труханову, а он, в свою очередь, поддерживает "Блок Петра Порошенко" на уровне городского и областного советов.

Такой альянс сработал, и возникшая благодаря политическому союзу коалиция "Доверяй делма" насчитывает в горсовете 40 из 64 депутатских голосов, имея большинство. Однако же на данный момент, как пишет "Таймер", в случае ухода Труханова со своего поста позиции Порошенко в регионе могут усилиться, так как исполняющим обязанности городского головы станет секретарь горсовета — представитель БПП Алексей Потапский.

Но есть и другая сторона вопроса, так как депутаты-"трухановцы" с отставкой Труханова уйдут в другие политические проекты, усилив их, а и.о. мэра придется столкнуться с откровенно враждебным для БПП горсоветом. Таким образом Банковая столкнется с перспективой предвыборной антипрезидентской агитации, что и не позволит ей объявить о проведении в городе досрочных выборов.

По версии "Таймера", в облсовете ситуация будет еще более сложная, однако незавидные перспективы президента в регионе после смещения Труханова с должности не отменяют возможности того, что на выступление столицы против действующего мэра подвигли обстоятельства, которые не имеют никакого отношения к одесским реалиям.

Так, по версии СМИ, причина давления на Труханова лежит в плоскости ухудшения отношений официального Киева с международными партнерами из-за коррупции и отката в реформах. В частности, это наглядно продемонстрировала поездка Порошенко в Давос.

"Западные партнеры" вполне могут потребовать от президента "примеров реальной борьбы с коррупцией". Труханов может стать "образцово-показательной жертвой" в этом смысле по самой банальной причине — из-за противостояния с Михаилом Саакашвили и рядом нардепов-антикоррупционеров. В данном контексте "расправа с Трухановым подходит практически идеально".

Читайте также: Игры престолов в регионах: США против Труханова, Днепр против Мишалова

Вместе с тем на ближайшие выходные в Одессе уже запланированы некие акции протеста "40 дней без Труханова". Неизвестные активисты решили устроить мэру "поминки" в Летнем театре, так как одесситы якобы пишут в социальных сетях, что "Труханов для них умер".