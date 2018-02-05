наверх
05.02.201815:14
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Шел второй месяц. Мэр Одессы не выходит на работу

    (обновлено: )14410
    Одесский городской голова Геннадий Труханов еще не приступил к своим обязанностям, несмотря на то, что 4 февраля закончился его затянувшийся отпуск. Мэр отсутствует в городе с 26 декабря.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов более месяца отсутствует на работе, и в понедельник не вышел из дополнительного отпуска, сообщает одесское интернет-издание "Думская".

    "Одесский городской голова Геннадий Труханов еще не приступил к своим обязанностям, несмотря на то, что вчера закончился его затянувшийся отпуск. Сегодняшнее аппаратное совещание ведет вице-мэр Анатолий Орловский", — сообщает издание.

    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова
    Беспокойная Одесса. Так, что там с мэром Трухановым?

    По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21 января, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. Позже он взял отпуск за свой счет до 4 февраля.

    Осенью минувшего года Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски по месту жительства и работы Труханова в рамках расследования двух уголовных дел о возможном злоупотреблении служебным положением должностными лицами городского совета и подконтрольных ему частных субъектов. По одному делу расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных офшорных предприятий. Второе дело касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, город лишился этого имущества.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора