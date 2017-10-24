Обыски в Одессе. Мэр не делает из мухи слона – спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли в офис Геннадия Труханова и к нему домой. В НАБУ говорят, что обыски связаны с двумя производствами — о присвоении средств и по приватизации аэропорта.

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Больше информации об обыске Труханова сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

"Геннадий Труханов заявляет, что ничего страшного не происходит, что это обычные следственные действия, и что действительно следственные действия проводились в его кабинете. Но то, что в квартире его проводились обыски, он опровергает и заявляет, что это было помещение, именно квартира, принадлежащая его бывшей жене. То есть и это не связано с тем местом, где он живет сейчас. Он говорит, что никаких пояснений именно сегодня следователям он не давал. И, в принципе, ничего такого криминального в этих следственных действиях не видит", — сообщил Тарасенко.

usionline.com Спецназовцы и детективы НАБУ после обысков офиса мэра Одессы Геннадия Труханова

Как сообщил корреспондент, Труханов заявил, что "к этим действиям относится совершенно спокойно", поскольку "это уголовное производство длится уже давно" и он по ним давал даже некоторые комментарии в Киеве.

К слову, протестные митинги происходят возле здания мэрии Одессы с частой периодичностью. При этом последние протесты не нашли массовой поддержки у одесситов, поскольку они уже устали от политического раскачивания ситуации. Об этом ранее сообщил спецкор Александр Тарасенко.