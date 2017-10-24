наверх
24.10.201713:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Обыски в Одессе. Мэр не делает из мухи слона – спецкор

    71
    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что следственные действия – это обычное дело и ничего страшного не происходит, сообщил специальный корреспондент Александр Тарасенко.
    Спецназовцы и детективы НАБУ после обысков офиса мэра Одессы Геннадия Труханова
    Думская.net

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли в офис Геннадия Труханова и к нему домой. В НАБУ говорят, что обыски связаны с двумя производствами — о присвоении средств и по приватизации аэропорта.

    Читайте также: И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

    Больше информации об обыске Труханова сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

    "Геннадий Труханов заявляет, что ничего страшного не происходит, что это обычные следственные действия, и что действительно следственные действия проводились в его кабинете. Но то, что в квартире его проводились обыски, он опровергает и заявляет, что это было помещение, именно квартира, принадлежащая его бывшей жене. То есть и это не связано с тем местом, где он живет сейчас. Он говорит, что никаких пояснений именно сегодня следователям он не давал. И, в принципе, ничего такого криминального в этих следственных действиях не видит", — сообщил Тарасенко.

    usionline.com
    Спецназовцы и детективы НАБУ после обысков офиса мэра Одессы Геннадия Труханова

    Как сообщил корреспондент, Труханов заявил, что "к этим действиям относится совершенно спокойно", поскольку "это уголовное производство длится уже давно" и он по ним давал даже некоторые комментарии в Киеве.

    К слову, протестные митинги происходят возле здания мэрии Одессы с частой периодичностью. При этом последние протесты не нашли массовой поддержки у одесситов, поскольку они уже устали от политического раскачивания ситуации. Об этом ранее сообщил спецкор Александр Тарасенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрий Луценко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?