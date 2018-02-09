Одесса без головы. Скандальный мэр Труханов снова продлил свой отпуск

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Городской глава Одессы Геннадий Труханов, который не выходит на работу с декабря 2017 года, взял очередной отпуск. Об этом говорится в распоряжении от 8 февраля, опубликованном на сайте Одесского горсовета.

Согласно ему, Труханов будет отдыхать с 9 по 11 февраля без сохранения зарплаты.

Напомним, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Геннадий Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.