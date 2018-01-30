Обыски в Одессе: мэру грозит отставка - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одессе Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски и задерживает подозреваемых. Отмечается, что обыски связаны с хищениями на государственном предприятии на сотни миллионов.

В рамках обысков уже есть задержанные, о чем сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Подробнее об обысках и какое отношение к ним имеет мэр города, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил (29 января — Ред.) специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко.

Когда начались обыски, где именно они происходят? Какое государственное предприятие имел в виду Сытник?

— Информации на самом деле не так много. Обыски начались сегодня утром. Как сообщил Артем Сытник, 70 сотрудников НАБУ сегодня утром прибыли в Одессу и тут же приступили к своей работе. Обыскивается одно из госпредприятий, какое именно, не уточняют. Но уже есть заявление о том, что там выявлены хищения на сотни миллионов гривен, и уже десять человек задержаны. Главный вопрос сейчас – это относится к областной администрации или к мэрии, потому что есть такие разговоры, что, возможно, это касается мэра и его окружения. Мэр уже около месяца не появляется в городе и в стране. Есть такая информация, что якобы сотрудники НАБУ должны выдать ему тоже какие-то подозрения, и случится ли это, тоже большой вопрос, потому что на данный момент мэра в городе пока что нет.

Будут ли еще задержания?

— Десять человек задержанных на данный момент, и есть такая информация, что, возможно, будут еще задержания, поскольку сейчас изымаются документы, изымаются компьютеры, и идет такая масштабная проверка. Много детективов приехало в Одессу, и все они работают с сегодняшнего утра в довольно активном режиме.

Кто эти задержанные? Есть какая-то информация? Руководители госпредприятия или чиновники?

— Это точно чиновники, то есть, это сотрудники этого госпредприятия, но насколько это руководители или же более низший состав, пока что такой информации нет.

Были попытки побега? Как себя вели подозреваемые?

— Насколько мне известно, их задерживали прямо на рабочих местах. Это было большим сюрпризом для всего предприятия, когда нагрянула такая большая дивизия следователей, детективов. Люди не успели ничего сделать, в принципе. Я думаю, что не успели спрятать или уничтожить какие-то бумаги или какую-то информацию в компьютерах. Довольно оперативно работают следователи. В таких случаях они действуют по инструкции, когда сразу же на предприятие заходят сотрудники НАБУ, и все от компьютеров отходят, и никто не может ни к каким бумагам прикасаться.

Известны какие-то фамилии? Есть какие-то известные лица?

— К сожалению, точно назвать предприятие, на котором все это происходит, нельзя, потому что это все только догадки. Официальной информации от следователей НАБУ мы пока что не получили, но вот та, которая есть – это то, что их только десять человек, фамилии не называются пока что.

Задержанных куда-то отправили?

— Пока что они находятся в том помещении, где и были, возле своих рабочих мест, но с ними проходят допросы уже первичные. Пока что они не отправлены ни в СИЗО, ни в какие-то камеры временного содержания. Тоже вопрос, где они будут после этих допросов или же им будет определен домашний арест, или же они будут находится по месту жительства.

Мэр Одессы в отпуске. Почему он не вернулся? Что известно по этому поводу?

— После отпуска он отправился в Давос, где якобы должен был встретиться с президентом с Петром Порошенко. Там Геннадий Труханов был замечен на одном из докладов, но о том, была ли встреча с президентом, официальной информации нет, разве что, возможно, где-то она произошла не в специальных местах. Пока что он не вернулся из Давоса в Одессу, хотя уже вроде бы там все свои дела закончил. В Одессе шутят, куда он дальше отправится. Подозревают некоторые СМИ и многие люди в Одессе, что мэр каким-то образом уже больше месяца пытается намеренно не появляться в городе, потому что тут, возможно, ему вручат какие-то подозрения или даже, возможно, сообщение об отставке.

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Что говорят в городе относительно долговременного отсутствия мэра и этих обысков?

— Жители города, наверное, про эти обыски еще не знают, но про то, что мэра давно в городе нет, конечно же, известно всем. Большим сюрпризом было то, что он не поздравил одесситов в новогоднюю ночь. Такая довольно давняя традиция, когда мэр поздравляет на новогоднем концерте. Тут же поздравление было виртуальным, записанным на камеру. Многие были встревожены тем, что почему Геннадий Труханов уехал именно в этот момент и длительное время не появляется. Он сначала в Греции отдыхал, сейчас поехал в Давос якобы с рабочим визитом. Люди обеспокоены, особенно те, которые симпатизируют ему. Потому что много есть антипатиков, которые высказывают различные подозрения, и то что он специально скрывается от следствия.

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К слову, в октябре 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро приходили в офис Геннадия Труханова и к нему домой. В НАБУ говорят, что обыски связаны с двумя производствами — о присвоении средств и по приватизации аэропорта. Спецкор Александр Тарасенко тогда сообщал, что обыски у мэра Одессы взбудоражили ситуацию в городе.