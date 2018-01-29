Нож в сердце. Под Одессой женщина убила родную сестру

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. 30-летняя жительница села Осиповка Овидиопольского района Одесской области была убита родной сестрой во время совместного распития алкогольных напитков.

31-летней злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении убийства.

"Карету скорой помощи жители села вызвали около шести часов утра. Прибыв, медики констатировали смерть потерпевшей и сообщили об этом правоохранителям. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что сестры проживали вместе со своим отцом. Все трое не имели постоянного места работы. Накануне трагедии, с вечера, родственники употребляли алкогольные напитки, а утром между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений старшая из женщин схватила кухонный нож и нанесла сестре смертельный удар в сердце", —сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua На месте убийства в Одесской области

В настоящее время злоумышленница призналась в содеянном, ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины по признакам умышленного убийства. Согласно санкции данной статьи, указанное преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве во время драки мужчина зарезал своего брата.