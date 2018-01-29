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    Часть Одесской области с минувшей недели остается без света

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (154)

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    По последним данным ГСЧС, остаются обесточенными 12 населенных пунктов в Одесской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.
    Последствия непогоды. Архивное фото
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Двенадцать населенных пунктов остаются обесточенными в Одесской области из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. Более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно оно восстанавливается.

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    "Остаются обесточенными 12 населенных пунктов в Одесской области", — говорится в сообщении ГСЧС.

    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.

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