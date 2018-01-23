Политический пасьянс из Одессы: почему затаились Тимошенко и "Оппоблок"?

РИА Новости Украина

Сразу после завершения новогодних праздников Михаил Саакашвили заявил о возобновлении протестов. Теперь, помимо акций в Киеве, он намерен развернуть активную деятельность в регионах. Своей задачей экс-президент Грузии считает поиск "300 спартанцев для смены власти в Украине". По словам Саакашвили, он планирует возобновить региональные поездки, в которых будет искать "смелых, инициативных людей". В частности, 18 января Саакашвили планирует посетить Одессу, пишет Юрий Ткачёв.

Иными словами, Саакашвили и его "Михомайдан" пока остаются основными нарушителями политического спокойствия в Украине. Тогда как оппозиционные тяжеловесы, "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", пока предпочитают не слишком активничать в публичной плоскости. Пассивность обеих оппозиционных политсил выглядит крайне нелогичной в ситуации, когда власть получает один репутационный удар за другим.

REUTERS Valentyn Ogirenko Михаил Саакашвили

"Батькивщина" сосредотачивается

Данные как открытых, так и закрытых (для служебного пользования штабов) соцопросов показывают: "Батькивщина" и её лидер Юлия Тимошенко на данный момент возглавляют рейтинги электоральных предпочтений граждан. В этой ситуации, на первый взгляд, достаточно странно видеть, как Юлия Тимошенко буквально дарит инициативу на оппозиционном поле другим, например тому же Саакашвили.

На самом же деле именно такая тактика для "Батькивщины" является наиболее логичной. "Белая рать" вполне уверена в победе на любых будущих выборах даже при сохранении существующего положения вещей. А коли так, то зачем суетиться, рискуя наломать дров? Не проще ли позволить Саакашвили таскать каштаны из огня, подрывая рейтинг действующей власти, а самим спокойно и без лишней суеты усиливать свои позиции?

К тому же за кулисами публичной деятельности внутри партии идут весьма важные процессы. Высокие рейтинги политсилы снова пробудили интерес к "Батькивщине" у региональных элит. В частности, стремление примкнуть к "белому воинству" проявляют и многие бывшие "регионалы" в центре и на юго-востоке страны. Так, по имеющейся информации, уже достигнута договорённость о том, что в Николаевской области "Батькивщина" усилится таким тяжеловесом, как экс-губернатор Николай Круглов. Подобного рода "сердечное согласие" между значимыми экс-"регионалами" и "тимошенковцами" возможно ещё в ряде областей, например Сумской, Полтавской и Черкасской.

Ещё одним важным направлением работы является сотрудничество с Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Украины. Состоявшиеся в конце ноября – начале декабря переговоры между людьми Тимошенко и активом Ассоциации закончились вполне благополучно, и в центральных регионах страны уже запущен процесс взаимной интеграции обеих структур. Союз с АФЧЗ может существенно усилить и без того неплохие позиции "Батькивщины": ассоциация имеет свыше 100 тысяч членов по всей стране, а также обладает неплохими финансовыми ресурсами.

"Соратники Тимошенко в 2018 году планируют нарастить активность в регионах. "Юлия Владимировна в конце прошлого года на совещании актива сделала особый упор на работу с социальной проблематикой: тарифы, цены, действия власти в целом, – рассказывает один из функционеров "Батькивщины". – Там, где рождается хотя бы маленький социальный протест, сразу должен появляться актив района или города".

Иными словами, чрезмерная раскачка ситуации "Батькивщине", в общем-то, не выгодна: добиваться досрочных выборов в партии попросту не видят смысла, не без оснований полагая, что время работает на них.

"Оппозиционный блок" продумывает стратегию

В стане экс-регионалов атмосфера далека от сдержанного ликования, которое явно сквозит в высказываниях представителей "Батькивщины". Электоральные предпосылки у "Оппозиционного блока" прекрасные, однако партия буквально тонет в море административно-политических проблем, которые не дают ей в полной мере реализовать свой потенциал. Более того, опросы демонстрируют, что за последний год рейтинги партии даже снизились.

Ключевой угрозой в "Оппозиционном блоке" считают альтернативные проекты, рассчитанные на голоса бывших избирателей Партии регионов. В первую очередь речь идёт о "Нашем крае" и партии "За життя" Вадима Рабиновича и Евгения Мураева. В "Оппозиционном блоке" привычно связывают само существование этих проектов с политтехнологическими интригами Банковой, стремящейся максимально расколоть электорат евроскептиков. Однако легче от этого не становится: в некоторых регионах "атака клонов" уже стоила "Оппозиционному блоку" почти половины рейтинга.

Не укрепляют позиции партии и продолжающиеся внутренние конфликты между группой Бойко-Лёвочкина и приверженцами Вадима Новинского. Правда, о расколе партии по этой линии речи уже не идёт, по крайней мере, так утверждают в самом "Оппозиционном блоке". Зато активизировались разногласия с третьим "соучредителем" "Оппозиционного блока" Виктором Медведчуком, который, по слухам, окончательно разочаровался в "оппозиционерах" и планирует заняться развитием собственного политического проекта на базе движения "Украинский выбор".

А тут ещё экс-мэр Харькова Михаил Добкин заявил о политическом разводе с "оппозиционерами": накануне Нового года политик опубликовал на своей страничке в Facebook статус, в котором среди планов на 2018 год указано и намерение "зарегистрировать новую партию".

Дальнейшее дробление не сулит "Оппозиционному блоку" ничего хорошего. Стоит ли удивляться, что в этой ситуации в партии решили не форсировать вопрос с досрочными выборами? Вместо этого в "Оппоблоке" решили использовать оставшееся время для улаживания внутренних разногласий, реформирования партийных структур и начала нового этапа борьбы за бывших избирателей Партии регионов.

Одним из направлений внутренней реформы может стать долгожданная "пластическая операция" по смене публичного лидера "Оппозиционного блока". Политтехнологи давно уже указывали на то, что текущий глава партии Юрий Бойко совершенно не годится на роль вождя оппозиции и не может рассчитывать на реальный результат на президентских выборах.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Вадим Новинский

Вадим Новинский с политтехнологической и имиджевой точек зрения имеет куда больше шансов на успех. Правда, сегодня рейтинги Новинского не слишком высоки (на этот факт, к слову, неоднократно указывали члены "Оппоблока" из группы Бойко-Лёвочкина во внутрипартийных дискуссиях по этому поводу). Однако если действующие рейтинги Бойко в 6-8% – это, пожалуй, предел его электоральных возможностей, то Новинский в потенциале может рассчитывать на результат в 10-12%, что делает его вероятным участником второго тура президентских выборов, где ему предстоит схлестнуться с Тимошенко, причём не без шансов на победу.

Однако "раскрутка" Новинского, даже если на неё будут брошены все ресурсы "Оппозиционного блока", потребует времени…

Иными словами, "оппозиционеры" находятся далеко не в той ситуации, чтобы требовать немедленных досрочных выборов. Как и "Батькивщине", "оппозиционерам" образовавшаяся пауза тоже на руку, хотя и в несколько ином смысле. В "Оппозиционном блоке" надеются, что в 2018 году партии удастся справиться с большинством вышеописанных проблем и усилить электоральные позиции с тем, чтобы прийти на выборы с развёрнутыми знамёнами и в полной боевой готовности.

У Порошенко готовятся к сюрпризам

С учётом вышеизложенного, режиму Порошенко не приходится ожидать серьёзных демаршей со стороны главных политических оппонентов в 2018 году. В этой ситуации источником демаршей может стать… сам режим Порошенко.

Действительно, идея провести выборы сейчас, когда ситуация из просто плохой не успела превратиться в ужасную, выглядит вполне разумной. Время работает против власти, и власть не может этого не понимать. К слову сказать, именно этот шаг Порошенко предлагала группа его политтехнологов (Грынив, Уколов, Медведев) ещё в августе 2017 года. Однако проект не нашёл поддержки в кругу ближайшего политического окружения главы государства и был похоронен.

Время показало, что идея была не такой уж и плохой: за прошедшие с тех пор полгода положение Порошенко как на внутриполитической, так и на международной арене ощутимо ухудшилось. Так что не исключено, что к плану досрочных выборов (сначала президентских, а затем и парламентских) могут вернуться.

Правда, то, что могло сработать в августе 2017-го, весной 2018-го рискует уже не получиться. К примеру, застать врасплох политических конкурентов подобным решением Банковой уже определённо не удастся: и "Батькивщина", и "Оппозиционный блок" утверждают, что организационно готовы к выборам буквально в любой момент.

Вторым вариантом "плана Б" может стать другой проект, также появившийся на свет в 2017 году, — политическая реформа. Речь идёт о существенном сокращении полномочий президента Украины, которого к тому же будут избирать не на всенародных выборах, а в парламенте. Считается, что под такую реформу можно будет сколотить новую коалицию в Верховной Раде, которая в качестве благодарности Порошенко за "демократичность" обеспечит ему второй срок, правда уже в статусе, скорее, церемониальной фигуры.

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В 2017 году эту идею также отвергли, причём в первую очередь не понравилась она самому Порошенко, не желавшему с кем-либо делиться властью. Однако сегодня ситуация изменилась, и не в лучшую сторону (в том числе и после краха планов на слияние БПП и "Народного фронта"). Поэтому не исключено, что Порошенко всё-таки согласится пожертвовать частью (пусть и солидной) своих полномочий с тем, чтобы сохранить хоть что-то. Но проблема в том, что и для этого тоже может оказаться уже слишком поздно.

В настоящий момент внятной стратегии действий на ближайшее будущее на Банковой не имеют, предпочитая действовать "по ситуации". Это и понятно, ведь ключевой вопрос о том, удастся ли Порошенко уладить обостряющийся конфликт с "западными партнёрами", пока остаётся без ответа…