В Одессе полицейские устраивали свидания для заключенного СИЗО

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Одессе двое полицейских Черноморского отдела полиции регулярно за взятку вывозили из одесского СИЗО подследственного — он платил по 500 долларов им за организацию романтических встреч с супругой.

Как сообщил "Думской" источник в прокуратуре, сотрудники внутренней безопасности зафиксировали четыре таких факта и задержали взяточников на месте преступления вместе с подследственным.

Заключенного вывозили под предлогом доставки на судебные заседания по его делу. При этом соответствующие бумаги – вызовы в городской суд Черноморска — были сфальсифицированы при помощи одного из сотрудников суда.

Во время романтических свиданий конвоиры привозили подследственного к нему домой на улицу Вильямса, снимали с него наручники и отпускали на несколько часов. Полицейские при табельном оружии ожидали его в служебной машине у подъезда.

Последний раз свидание продлилось целых десять часов – с 10 до 20:00.

Как следует из материалов дела, незаконные свидания подследственного по согласию конвоиров следствие квалифицировало как побег по предварительному сговору с группой лиц – ч.2, 393 ст. УК Украины.

По этой статье как полицейским, так и подследственному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Будет ли расследоваться в рамках этого производства фальсификация документов и получение взяток, вопрос открытый.

В настоящее время подследственный ожидает окончания следствия в СИЗО. Мера пресечения для полицейских более лояльна — ночной домашний арест.

Ранее в Одесском СИЗО скончался третий в течение месяца заключенный — 43-летний мужчина.