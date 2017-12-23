Из Одессы. На личном опыте: мой арест, СИЗО и этап "для чайников"

РИА Новости Украина

Одесский политзаключённый на правах анонимности рассказывает изданию "Таймер", как себя вести в разных ситуациях, связанных с задержанием, арестом и, если уж совсем не повезло, с этапированием и прибытием в лагерь.

Начнём с банального: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся" – эта поговорка донельзя актуальна в современных реалиях. Сегодня практически каждый из нас может попасть в "места не столько отдалённые", а вот как себя вести там – мало кто знает, многие начинают совершать ошибки ещё на стадии задержания.

По мнению большинства, в СИЗО, лагерях, колониях находятся сплошь изверги и люди с больной психикой, "отморозки". Но на самом деле в этих местах много людей образованных и интеллигентных. Не думайте, что я намерен вызвать жалость к заключённым или как–то их оправдать – я лишь хочу дать несколько советов, чтобы в вышеописанных ситуациях вы не повели себя неправильно, если уж такое случится…

Постараюсь привести максимально больше возможных случаев и возможностей решения той или иной ситуации.

Задержание и обыск

Итак, представим. Вы идёте по своим делам, и к вам подходят люди в форме (или без), показывают удостоверения и зачитывают постановление суда или ещё какой-то документ, в котором говорится, в чём вы подозреваетесь. Но это в лучшем случае, бывает и по-другому: группа автоматчиков попросту кладёт задержанного лицом в пол, притом кладут обычно весьма грубо. В любом случае я бы вам не рекомендовал оказывать сопротивление – это глупо, ребята могут и начать стрелять. Как говорил Фима из "Ликвидации", "зачем в тебе дырка, ты ж не окно в женской бане".

После этого, скорее всего, будет обыск у вас дома – по месту прописки или в тех местах, где вы проживаете постоянно. При обыске будьте очень внимательны и, если получится, зовите в понятые соседей – понятые, которых приводят с собой правоохранители, скорее всего, будут на их стороне, так что рассчитывать на их объективность не стоит. Кстати, по новой редакции Уголовно-процессуального Кодекса правоохранители должны фиксировать обыск на видео. Эта норма вам на руку: так правоохранителям будет сложнее вам что–нибудь подбросить или, наоборот, забрать "без протокола" – случаи банального воровства денег и ценностей при обысках встречаются чаще, чем вы можете подумать. В любом случае, никогда не оставляйте правоохранителей без присмотра – вашего или ваших понятых.

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Затем вас отвезут на допрос в райотдел или другой "офис" того органа, который вас задерживал. Мой совет – ничего не говорите о своём деле, да и вообще лучше просто молчать, пока к вам не приедет адвокат – ваш или государственный. Последний – не лучший вариант, но если у вас нет выбора, объясните ему, что не собираетесь ни в чём признаваться. У нас в стране признание вины зачастую никак не смягчает наказание, если это не оформлено официально в виде сделки со следствием, да и в этих случаях возможны неожиданности.

Возвращаемся к допросу – он должен проходить в присутствии адвоката и фиксироваться на видеокамеру.

По самому худшему сценарию, если по итогам допроса вам предъявят подозрение в совершении преступления и решат задержать, то вас отвезут в ИВС (КПЗ), но до этого – в больницу на флюорографию. По дороге конвоиры будут пытаться с вами поговорить по душам – не обращайте на это внимания. Кстати, они могут попросить вас отдать вещи, которые вам дороги (хороший ремень, часы, куртку или свитер) – якобы для того, чтобы потом отдать вашим родным. Не поддавайтесь на эти уловки: я так остался без дорогого кожаного ремня.

Таймер Одесское следственный изолятор

В КПЗ вас могут посадить в одиночную камеру, могут подсадить к кому-то – не пугайтесь местных условий, в любом случае это ненадолго. Не ведите с сокамерниками разговоры по вашему делу. Поверьте моему опыту – оно вам не надо. Если всё-таки хочется поговорить, то только на отвлечённые темы, причём не стоит распространяться обо всей своей жизни и лучше хорошо думать, что вы вообще говорите и о чём спрашиваете. В целом, в таких ситуациях лучше меньше говорить и больше слушать.

На следующий день или через день вас вывезут в суд для избрания меры пресечения – могут отпустить, а могут и заключить под стражу. Если вам не повезло, и вас арестовали на 60 суток – не пугайтесь, жизнь на этом не остановилась. Я встречал людей, которые просидели в СИЗО несколько лет, а потом получали оправдательный приговор и выходили на свободу. Конечно, оказаться в четырёх стенах для обычного человека – сильный стресс, однако старайтесь держать себя в руках. С самого начала настройтесь на борьбу с машиной правосудия!

Следственный изолятор

И вот он, самый страшный, как многие думают, момент – прибытие в СИЗО. Вообще-то, тут нет ничего страшного, хотя врать не буду: когда меня привезли в СИЗО, я боялся так, как никогда в жизни. До ареста у меня был опыт общения с людьми, побывавшими в тюрьме, но я не говорил с ними на тему того, как течёт жизнь за большим забором с колючей проволокой.

Когда вы приедете в СИЗО, вас будут довольно долго держать в так называемых боксах – комнатах с лавочками для арестованных перед отправкой в суд или ещё куда-то. Скорее всего, с вами будет ещё несколько человек. Тут совет такой же – больше слушать и меньше говорить. После снятия отпечатков пальцев, вас отведут в камеру так называемого карантина. Не бойтесь тех, кто там сидит.

Теперь – о том, как нужно себя вести в СИЗО, и чего категорически нельзя делать. Зайдя в камеру, поздоровайтесь, осмотритесь, проверьте, нужно ли разуться (часто в камерах возле двери лежат импровизированные половики). Не надо даже пытаться разговаривать на "фене"! У вас это не получится и вызовет кучу вопросов. В каждой камере есть так называемый старший. Он покажет, где ваши нары (кровать) и начнёт потихоньку рассказывать об укладе в СИЗО. Спустя несколько дней вас переведут в другую камеру – ваше "постоянное место жительства". Вот тут и начинается самое интересное…

Запомните несколько важных правил: гигиена очень важна, не пытайтесь что–то продать или купить у таких же как вы арестантов, больше слушайте – меньше говорите, старайтесь не пропускать прогулки. После перевода в камеру общего режима к вам подойдёт так называемый ответчик (в СИЗО и лагерях есть своя иерархия) – ему вы должны назваться. Скорее всего, вы будете "порядочным арестантом" – если до этого не натворили ничего, что осуждается в тюремном сообществе. Если вы простой работяга, у вас нет "грехов" на свободе, по тюремным понятиям вы являетесь "мужиком". Если вы политический заключённый, работник любой охраны, вы будете относиться к касте "порядочных арестантов" и не сможете называться "мужиком".

Чем отличается "порядочный арестант" от мужика? Тем, что в большинстве вопросов не имеет права голоса, к его словам меньше прислушиваются. "Мужик", в свою очередь, может присутствовать на так называемом круге, или чаепитии, где решаются не столь важные вопросы. Есть ещё "бродяги" и "воры в законе" – один из них, скорее всего, и будет "ответчиком" за СИЗО или лагерь. Именно от них зависит дальнейшая жизнь заключённых, они также решают все вопросы и возникшие проблемы.

Дальше иерархию тюремной жизни я описывать не буду, вам всё объяснят ещё в карантине. Очень многое зависит от того, кто с вами сидит, но в любом случае вы увидите и грязь, и даже порядочность тюремной жизни. Самое главное – не поддавайтесь на провокации и ни в коем случае не пытайтесь решить конфликт силой! Рукоприкладство в местах заключения неприемлемо. Старайтесь не иметь финансовых дел с другими заключёнными – в особенности, как я уже говорил, не покупайте и не продавайте ничего. Это по тюремным понятиям непорядочно и называется "барыжной темой".

Когда вам придёт передача от близких, лучше поделиться кое-какими продуктами (сигареты, чай что-то из сладкого) – отдать их на так называемое "общее". Во всех СИЗО и лагерях есть "общак", куда арестанты по мере возможности отдают часть своих передач – только по собственному желанию и от чистой души. Есть ещё так называемые святые места – это "крест" (медблок), "яма" (помещения для изоляции арестованных, которые не соблюдают порядок или как-либо провинились перед администрацией), "малолетка" (корпус или блок, где находятся несовершеннолетние) – туда вы тоже можете выделять кое-какие продукты, но это всё на ваше усмотрение.

Из "общака" вы всегда можете попросить сигареты или чай, и если там будет то, что вам необходимо – вам обязательно дадут. Чаще всего в "общак" сигареты и чай поставляют "ответчики". Никто не может силой вас заставить передать что-то в "общак" или "святые места" – всё только по вашей воле.

В следующий раз я приведу примеры проблемных ситуаций на разных этапах – от ареста до жизни в тюрьме – и как из них можно выйти.