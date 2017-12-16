Монстры Украины. Маньяк из Днепропетровска: поймаю себя сам, если захочу

РИА Новости Украина

Этим материалом РИА Новости Украина начинают серию публикаций об очень известных людях, о которых все стараются как можно быстрее забыть. Убийцы, маньяки, насильники — они были везде, среди них много наших соотечественников. Это люди, которые жили по соседству с вами. Знать о них нужно, а забывать, все-таки, не стоит.

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Неуловимый днепропетровский маньяк Александр Берлизов, работник режимного "Южмаша", в эпоху брежневского застоя в течение двух с лишним лет держал в страхе весь город. 18-летний юноша, секретарь комсомольской организации Машиностроительного завода в 70-ые годы совершил 42 изнасилования и 9 убийств.

"Ночной демон"

Берлизов, уроженец Днепропетровска (1952 г.р.), "охотился" на женщин в вечернее и ночное время в районе "Южмаша", при чем на своих жертв он нападал, душил их удавкой до потери сознания и насиловал. Убивал только в том случае, если женщины приходили в себя и видели его. Молодой преступник забирал с собой мелкие личные вещи жертв, но не оставлял после себя никаких следов, что в значительной степени усложняло расследование, однако правоохранителям было ясно — в городе орудует серийный маньяк.

Между тем, по всполошенному городу расползались тревожные слухи, в вечернее время женщины старались не ходить в одиночку, на самом заводе для женщин даже отменили ночные смены, а тех, кто поздно возвращался, старались встречать. Серийными убийствами заинтересовались в Москве, и в город прибыли для поимки убийцы высшие чины, к поискам привлекли около трех тысяч сотрудников милиции из других городов и районов, которые прочесывали чердаки, дачи, подвалы, однако никаких зацепок не было. Правоохранителям помогали и отряды добровольцев-дружинников, которые патрулировали улицы. Маньяк в этом время "залег на дно" и преступлений не совершал, но как только подкрепление покинуло Днепропетровск, в ту же ночь было совершено новое изнасилование и убийство. Позднее выяснится, что убийца знал, где милиция расставляет ловушки, поэтому благополучно избегал их. И в городе началась новая волна паники из-за "ночного демона", а перепуганные жители возмущались бездействием правоохранителей и писали жалобы во все инстанции.

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Разоблачение

В громкое дело даже хотел вмешаться заместитель министра внутренних дел УССР генерал-лейтенант Владимир Бондаренко, который прилетел в Днепропетровск из Киева. Он хотел лично возглавить операцию по поимке маньяка, но все-таки было решено не мешать милиции, и Бондаренко отбыл обратно в столицу. Позднее у оперативников появилась зацепка — одна из пострадавших пришла в сознание во время нападения на нее, а маньяк этого не заметил и оставил жертву в живых. Следователь по делу Берлизова Иван Гладуш много лет спустя рассказал, что это преступление произошло в районе металлургического института. В общежитии для малосемейных проживала молодая семья — инженер металлургического института Вадим и его супруга Елена, находившаяся в декретном отпуске с шестимесячной дочкой. Пока мужчина был на работе, в комнату среди бела дня ворвался незнакомец, набросился на нее и начал душить, пока она не потеряла сознание. После преступления маньяк поспешил покинуть комнату, однако тут заплакал ребенок, женщина пришла в себя и увидела насильника. Фоторобот пострадавшая не могла составить, так как путалась в показаниях, но считала, что узнает насильника, если увидит его.

В результате сотрудник уголовного розыска и замначальника УВД Днепропетровска Анатолий Токарь месяц возил Елену по различным общественным местам, заглядывая в кинотеатры, рестораны, кафе и музеи, и в итоге в трамвае она узнала Берлизова, но и маньяк узнал жертву и выпрыгнул на ходу из транспорта. Токарь сумел запомнить лицо насильника и составить фоторобот подозреваемого. Как выяснилось, на фотороботе был изображен секретарь комитета заводской комсомольской организации "Южмаша" Александр Берлизов, которой работал на правах райкома и был одним из добровольных дружинников, помогавших ловить по сути себя самого. Молодой человек был в курсе планов милиции, поэтому легко уходил от ответственности.

Вместе с тем, узнав о том, что подозреваемый в жестоких убийствах — секретарь заводской комсомольской организации, прокурор Волков санкцию на его арест дать категорически отказался, так как "Южмаш" — объект секретный, а работники — люди проверенные, поэтому никаких преступников среди них быть не может. В милиции решили установить за Берлизовым наблюдение и провести в его комнате общежития обыск, где и нашли вещи одной из жертв — книгу, унесенную с последнего места преступления. Берлизов в ответ только улыбался и заявлял, что правоохранители ошиблись, коллеги же характеризовали его как активного и положительного человека. В одну из станиц Ставпровольского края, по месту проживания родителей Берлизова, вылетели оперативники и уже в доме отца и матери подозреваемого нашли сверток вещей, которые насильник похитил у своих жертв. Такие улики опровергнуть уже было невозможно, и на допросах Берлизов во всем сознался и плакал, умоляя его простить.

Скриншот Экс-министр внутренних дел УССР Иван Гладуш

Также существует версия, по которой на преступника указали… его ботинки. На одном из мест нападения — возле лесопосадки у завода — зимой осталось очень много следов насильника. Оперативники выяснили, что следы — от импортных ботинок, которые купить в то время стоило больших хлопот. Обувь завезли очень маленькой партией, а пару из нее заметили на Берлизове, но комсомольские деятели были неприкасаемыми и поэтому маньяка задержали уже гораздо позднее — после найденных "трофеев" жертв. Берлизова признали вменяемым, но с оговоркой — половой психопат, приговорив к высшей мере наказания. В 1972 году его расстреляли в Днепропетровском следственном изоляторе, и насильник-убийца стал первым официально признанным маньяком в СССР.

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В архивах Днепра (бывший Днепропетровск) материалов дела и фотографий не сохранилось — их могли отправить в Москву или же уничтожить.

По данным открытых источников интернет