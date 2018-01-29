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    НАБУ проводит в Одессе масштабные обыски

    (обновлено: )21710
    Обыски проходят в связи с большими убытками на одном из одесских государственных предприятий, которые несколькими сотнями миллионов гривен, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски, есть задержанные. Об этом во время пресс-конференции в понедельник заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

    "Сейчас, буквально, выехала группа в Одессу, 70 работников, проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны. Это по одному из государственных предприятий — там убытки начисляют несколько сотен миллионов", — сообщил Ситник.

    Ранее НАБУ провело обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

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