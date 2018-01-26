Пуленепробиваемый Аваков: покушение и пиар

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В очередной раз в прессе прокатилась информация о покушении на главу МВД Арсена Авакова. Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, так уж повелось. Но обществу стало интересно, что за "личная неприязнь" такая, чем не угодил министр, что с таким упорством некие силы пытаются его устранить.

Бац-бац, и… мимо

Совместными усилиями ГПУ, МВД и СБУ в декабре прошлого года в Украине были задержаны шесть активных участников преступной организации, которой якобы руководил бывший директор ГП "Укрспирт" Михаил Лабутин, задержанный на территории Румынии. Еще одного организатора указанного преступного образования объявлен в международный розыск.

В ходе расследования было установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева, среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства. А так же установлено, что ОПГ планировала убить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, но зачем, история умалчивает.

За четыре года прибывания в должности министра это не первое якобы готовящееся покушение на министра Авакова. В октябре была задержана ОПГ "Торпеда", которая помимо подрывной деятельности на территории Украины, еще собиралась взорвать Авакова с помощью дрона.

По данным полиции, "Торпеда" состояла из жителей Черкасской и Киевских областях. С 2016 года они в Черновцах осквернили Центральную еврейскую синагогу, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись. В Умане они проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой. В Киеве бросили гранату в посольство США. Во Львове попытались поджечь синагогу. В Луцке бросили взрывное устройство в консульство Польши. В Киеве взорвали гранату на улице Грушевского, которой были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева. В тот же день в Киеве гранатами был подорван памятник участникам боевых действий. В Умане от их гранаты пострадали граждане государства Израиль.

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А заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что участники ОПГ "Торпеда" собирались совершить покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", – заявил Аброськин.

По его словам, обычно для этого используют гранаты. Но участники "Торпеды" планировали запустить дрон.

"На этот раз рассматривали возможность применения дрона и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества – гранаты и др. по адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", – добавил Аброськин.

Боится собственной тени

В 2015 году командира спецбатальона МВД "Слобожанщина" Андрея Янголенко обвинили в подготовке ряда покушений, в том числе на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. СБУ заявила, что предотвратила покушение на Авакова и ряд других заказных убийств чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов в Киеве и Харькове, среди которых харьковский бизнесмен Всеволод Кожемяко и нардеп Александр Билецкий.

Как заявил Аваков, в покушении на него кроме Янголенко причастен командир еще одного харьковского батальона. Но, в то же время, Аваков проявил милосердие к задержанному и внес за него залог в 1,2 миллиона гривен.

В окружении Авакова все знают о его мании преследования. Он не проживает в номере гостиницы "Киев", который за ним числится и за который платят из своих карманов граждане Украины. Он живет за городом на территории комплекса МВД "Фортеця", который превратил в настоящую крепость — дополнительно оградил забором, выставил охрану. По городу ездит в кортеже, которому может позавидовать сам президент. Под Авакова перестроили здание МВД. Теперь он может не стаптывать подошвы своих дорогих туфель, его бронированный автомобиль подвозит его прямо к лифту поднимающемуся в кабинет. Аваков напуган уже давно и не удивительно, что и его подчиненным и другим службам безопасности, везде мерещатся организаторы покушения на министра внутренних дел.

Игра на публику

За всю историю существования МВД Украины ни один бывший министр не может похвастаться таким количеством готовящихся покушений. При том, что главы МВД, отправили в тюрьмы, в отличии от нынешнего гражданского министра, не один десяток серьезных бандитов. Нет, угрозы в их адрес поступали и не раз, но так, чтобы кто-то серьезно "точил зуб" — такого не было никогда.

"С одной стороны, если не предотвратить покушение и оно, не дай Бог, будет реализовано, это плохо. Но с другой стороны, уверен, что делают из мухи слона. Если я подсчитают сколько раз мне угрожали те, кого я посадил, если считать это как подготовкой к покушению, это было бы тысячу раз. Организация покушения должна подтверждаться показаниями задержанных и доказательствами. Должен быть мотив. Я слышал, что задержали группировку, которая де готовила покушение на министра МВД, но меня терзают смутные сомнения. Был тут один деятель, ныне лидер одной партии, он заявлял, что его машину расстреляли (4 июля 2016 года якобы было совершено покушения на советника Авакова, а ныне главу Соцпартии Илью Киву — Ред). Так потом выяснилось, что машина не его, что он делал в Херсоне, непонятно, но было это накануне выборов. Зато информация обошла всех и каждого. Как-то не везет не только Авакову, на которого все время готовят покушения, но его окружению. Его друга Антона Геращенко тоже собирались убить. Что они хотят этими заявления добиться, не знаю, возможно вызвать жалось к себе. При том, что есть персоны в украинской политике более значимые, чем министр МВД и его окружение, гибель которых может всколыхнуть. Авакова же убивать не за что — он никого не задерживает, никого не садит", — рассказывает РИА Новости Украина бывший глава Департамента угрозыска МВД Украины Валерий Литвин.

Как ни крути, но заметки о покушении всегда привлекают внимание и некоторые уверены, что это поднимает их рейтинг и поможет выиграть на выборах. С другой стороны, этим можно пугать уже запуганных до смерти чиновников. Только народ уже в эти истории не верит.