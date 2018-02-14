Мэра Одессы Труханова задержали в "Борисполе" - журналистка

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пограничники в среду утром задержали городского голову Одессы Геннадия Труханова в аэропорту "Борисполь", сообщает журналистка Наталья Седлецкая.

"Вернулся! Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев, рейсовым самолетом в "Борисполь", сообщили мои источники в аэропорту. Мэр Одессы сразу был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины", — написала она на своей странице в Facebook.

Наталья Седлецкая/Facebook, 14 февраля 2018

Ранее одесское интернет-издание "Думская" сообщило, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. В понедельник издание сообщило, что Труханов уехал в командировку в Чехию.

По данным издания, Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

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Ранее сотрудники НАБУ проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. В ходе расследования сотрудники НАБУ установили, что административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.