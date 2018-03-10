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    Павел Вугельман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Охрана Соломенского райсуда Киева, где проходит заседание по делу об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей мэра Одессы
    Отстранение Труханова. Под суд в Киеве стянули полицию и Нацгвардию
    10:53 22.02.2018
    299Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Под зданием Соломенского райсуда в Киеве, который начал рассматривать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей городского головы Одессы, находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
    Геннадий Труханов
    Суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова и его зама
    04:43 22.02.2018
    106Суд отпустил Труханова, радикалы против
    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
    Геннадий Труханов
    НАБУ прокомментировало задержание Труханова и его зама
    14:59 14.02.2018
    194Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По данным НАБУ, Геннадий Труханов и Павел Вугельман были задержаны в аэропорту "Борисполь". Они стали обвиняемыми по делу о присвоении госсредств местного бюджета.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
    В аэропорту задержали зама Труханова
    12:42 14.02.2018
    232Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрана Соломенского райсуда Киева, где проходит заседание по делу об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей мэра Одессы
    Отстранение Труханова. Под суд в Киеве стянули полицию и Нацгвардию
    10:53 22.02.2018
    299
    Под зданием Соломенского райсуда в Киеве, который начал рассматривать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей городского головы Одессы, находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
    В аэропорту задержали зама Труханова
    12:42 14.02.2018
    232
    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Геннадий Труханов
    НАБУ прокомментировало задержание Труханова и его зама
    14:59 14.02.2018
    194
    По данным НАБУ, Геннадий Труханов и Павел Вугельман были задержаны в аэропорту "Борисполь". Они стали обвиняемыми по делу о присвоении госсредств местного бюджета.
    Геннадий Труханов
    Суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова и его зама
    04:43 22.02.2018
    106
    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
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