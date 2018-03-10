Под зданием Соломенского райсуда в Киеве, который начал рассматривать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей городского головы Одессы, находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Под зданием Соломенского райсуда в Киеве, который начал рассматривать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей городского головы Одессы, находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".