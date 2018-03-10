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    Изюм (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Порошенко открыл в Изюме "мост Януковича" - спецкор
    13:16 23.08.2017
    1387
    Мост через реку Северский Донец не ремонтировали 17 лет, средства на его реконструкцию были выделены из разных источников, в том числе из конфискованных в бюджет у экс-президента, сообщил спецкор "ГС" из Харькова Юрий Ларин.
    В Изюме открыли мурал с изображением Джона Леннона
    Открытие мурала с изображением Джона Леннона 
    13:48 20.08.2017
    263
    Дом с муралом, где изображен участник рок-группы The Beatles Джон Леннон, расположен на площади Джона Леннона, ранее носившей имя Владимира Ленина.
    ПриватБанк
    Хроника 30 июня: украинцы заплатят за "ПриватБанк", уголь из США
    10:55 01.07.2017
    1292
    В Нацбанке назвали цену национализации "ПриватБанка" для каждого украинца, большинство населения страны выступает против виз с РФ, а уже в августе в Украину должна прибыть первая партия угля из США.
    На месте смертельной аварии в Изюме, в которой погибли две девушки. Видео
    Смерть девушек в прямом эфире. Дети собирают остатки разбившегося авто 
    02:49 01.07.2017
    8873
    На месте смертельной аварии, в которой погибли две девушки 24 и 16 лет, спокойно разгуливают маленькие дети, а некоторые из них даже помогают коммунальщикам собирать остатки иномарки.
    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире
    Смерть онлайн. Девушки, погибшие в ДТП в Изюме, управляли авто незаконно
    23:58 30.06.2017
    3800
    Правоохранители установили, что девушки не должны были управлять иномаркой, поскольку она не принадлежала ни одной из них. Также авто имело польскую регистрацию и незаконно находилось на территории Украины.
    В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире
    Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире 
    13:40 30.06.2017
    35931
    Как отмечают местные СМИ, во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Іnstagram. На видео можно наблюдать, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, вероятно, и стал причиной аварии.
    Отдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты
    В Изюме запретили рекламу отдыха в Крыму
    22:31 13.09.2016
    183Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Данное решение единогласно приняли члены исполнительного комитета горсовета на очередном заседании. С соответствующей инициативой к мэру Изюма Валерию Марченко обратились местные общественные организации.
    На месте ДТП с Олегом Барной
    Депутат, стащивший Яценюка с трибуны Рады, попал в ДТП на границе с зоной АТО
    18:19 01.07.2016
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    Как сообщил Олег Барна, в ночь на 1 июля под Изюмом он и его товарищ на внедорожники въехали в бетонные блоки, которые были прикрыты авторезиной и не были обозначены световыми и предупредительными знаками.
    Служба Безопасности Украины
    На границе с зоной АТО пытались подорвать ж/д пути - СБУ
    23:14 05.04.2016
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    По данным Службы безопасности Украины, мужчина за вознаграждение в пятнадцать тысяч долларов США согласился подорвать подъездные пути на станции Изюм, однако был задержан.
    Заболевание гриппом
    В райцентре Харьковской области близ зоны АТО из-за гриппа ввели карантин
    08:42 15.01.2016
    697Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Как сообщается на сайте горсовета, мэр Изюма распорядился провести в городе профилактические меры для предотвращения распространения заболевания населения.
    Запрет на проезд в зоне АТО. Архивное фото
    Участок автотрассы Харьков-Ростов закрыт на комендантский час – СМИ
    02:32 24.11.2014
    328Донбасс - зона войны
    По неофициальной информации, причиной введения временного запрета на движение автомобилей - борьба с диверсионными группами.
    Избиение Нестора Шуфрича в Одессе
    Хроника 30 сентября: в Одессе избили Шуфрича, драка в горсовете Кременчуга
    09:52 01.10.2014
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    Эпицентром резонансного проишествия стала Одесса - у здания ОГА избили Нестора Шуфрича. Стычки произошли в прокуратуре Днепропетровской области и на сессии горсовета в Кременчуге. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
    Снос памятника Ленину в Изюме Харьковской области
    В Харьковской области снесли еще один памятник Ленину
    04:25 01.10.2014
    261Массовые акции протеста в Харькове
    Рядом с памятником Ленину установлен бюст дважды Героя Советского Союза летчика Недбайла. Он остался невредимым.
    Танки перебрасывают из Харьковской области в Донецк
    ВИДЕО. Танки из Харьковской области перебрасывают в Донецк 
    11:27 20.06.2014
    3713Спецоперация на востоке Украины
    Из Изюма (Харьковская область) танки перебрасывают в Донецк. Напомним, в ночь на пятницу ополченцы "Донецкой народной республики" вступили в бой с военными в Артемовске Донецкой области: они пытались взять штурмом танковую часть.
    Ситуация на востоке Украины
    Военный погиб, 13 ранены в ходе обстрела колонны, шедшей в Славянск
    17:18 03.06.2014
    375Спецоперация на востоке Украины
    Официальный представитель спецоперации Владислав Селезнев подтвердил, что в результате обстрела задействованных в антитеррористической операции военнослужащих, следовавших из Изюма в район Славянска, погиб один и ранены 13 военнослужащих.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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