Мост через реку Северский Донец не ремонтировали 17 лет, средства на его реконструкцию были выделены из разных источников, в том числе из конфискованных в бюджет у экс-президента, сообщил спецкор "ГС" из Харькова Юрий Ларин.
Правоохранители установили, что девушки не должны были управлять иномаркой, поскольку она не принадлежала ни одной из них. Также авто имело польскую регистрацию и незаконно находилось на территории Украины.
Как отмечают местные СМИ, во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Іnstagram. На видео можно наблюдать, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, вероятно, и стал причиной аварии.
Данное решение единогласно приняли члены исполнительного комитета горсовета на очередном заседании. С соответствующей инициативой к мэру Изюма Валерию Марченко обратились местные общественные организации.
Как сообщил Олег Барна, в ночь на 1 июля под Изюмом он и его товарищ на внедорожники въехали в бетонные блоки, которые были прикрыты авторезиной и не были обозначены световыми и предупредительными знаками.
Эпицентром резонансного проишествия стала Одесса - у здания ОГА избили Нестора Шуфрича. Стычки произошли в прокуратуре Днепропетровской области и на сессии горсовета в Кременчуге. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
Из Изюма (Харьковская область) танки перебрасывают в Донецк. Напомним, в ночь на пятницу ополченцы "Донецкой народной республики" вступили в бой с военными в Артемовске Донецкой области: они пытались взять штурмом танковую часть.
Официальный представитель спецоперации Владислав Селезнев подтвердил, что в результате обстрела задействованных в антитеррористической операции военнослужащих, следовавших из Изюма в район Славянска, погиб один и ранены 13 военнослужащих.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".