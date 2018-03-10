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    Парламентские выборы на Украине

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Политолог Кость Бондаренко считает, что долговечность Яценюка как премьера во многом будет зависеть от хороших отношений с олигархом Коломойским.
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    В "Оппозиционном блоке" считают, что Кабинет министров попался на афере с закупкой угля по цене втрое дороже рыночной.
    Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную Раду
    Выборы в Раду, Днепропетровщина. Подсчет голосов до последнего патрона
    15:00 11.11.2014
    777Выборы в парламент 2014
    Избирательные округа №30 и №38 в Днепропетровской области стали точкой преткновения интересов команды днепропетровского губернатора Игоря Коломойского и бывшего главы области Александра Вилкула.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    ЦИК признала избранными уже 168 мажоритарщиков
    18:46 09.11.2014
    232Коалиция и новый Кабмин
    Как сообщает агентство УНИАН, комиссия признала избранными народными депутатами еще семь мажоритарщиков во время заседания ЦИК Украины в воскресенье.
    Флаг Белоруссии
    Повестку отношений Киева и Минска будет диктовать экономика – эксперты
    14:51 05.11.2014
    291Украина. Политический кризис
    Украина снова становится партнером, с которым можно вести переговоры, считают эксперты, но Белоруссия не будет играть заметной роли в украинской политике.
    Центральная избирательная комиссия
    ЦИК поручил уточнить протоколы 32 окружным комиссиям
    01:41 02.11.2014
    287Коалиция и новый Кабмин
    По состоянию на 1 ноября 192 из 198 округов, на которых удалось провести внеочередные выборы в Верховную Раду, предоставили Комиссии соответствующие протоколы об итогах голосования в избирательных округах.
    Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную Раду
    ЦИК принял решение о пересчете голосов на округе №30
    23:16 01.11.2014
    577Коалиция и новый Кабмин
    По данным ЦИК, в 30-м округе побеждал выдвиженец Блока Петра Порошенко, председатель правления ОАО Днепроазот Александр Дубинин (26 08% голосов).
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    КПУ вернется в Раду по итогам следующих выборов - Симоненко
    21:00 28.10.2014
    417Возможность запрета Компартии в Украине
    Лидер Коммунистической партии Украины заявил, что ближайшее будущее намерен посвятить внутрипартийной работе.
    Президент Петр Порошенко
    Президент: надеюсь, что подсчет голосов будет очень быстрым
    22:38 26.10.2014
    90Выборы в парламент 2014
    Десять дней, которые отводит закон для оглашения результатов, достаточно для того, чтобы завершить переговоры по премьеру и по коалиции, по руководителям Рады, отметил Петр Порошенко.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    Порошенко заявил о "смертном приговоре" КПУ
    22:31 26.10.2014
    228Выборы в парламент 2014
    В воскресенье в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. На пятилетний срок избирались 423 парламентария: 198 в одномандатных мажоритарных округах и 225 - по партийным спискам с проходным барьером в 5%.
    Съезд партии Народный Фронт
    Начался подсчет протоколов: "Народный фронт" лидирует по партспискам
    22:13 26.10.2014
    333Выборы в парламент 2014
    По информации пресс-службы Центральной избирательной комиссии, первые данные получены с одного участка.
    Председатель ЦИК Украины Михаил Охендовский
    ЦИК: нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Раду, не было
    22:00 26.10.2014
    101Выборы в парламент 2014
    МВД Украины ранее сообщало, что на 18.00 получило 330 сообщений о происшествиях и нарушениях, связанных с избирательным процессом. Открыты семь криминальных производств.
    Задержание
    Правоохранители задерживают главу избирательного округа №217 в Киеве
    21:39 26.10.2014
    476Выборы в парламент 2014
    Ранее сообщалось, что на избирательном участке №800514 округа № 217 в Киеве мужчина угрожает автоматом присутствующим и милиции, которая задержала машину с людьми, занимавшимися подкупом избирателей.
    Александр Турчинов
    Турчинов расчитывает на 300 голосов у большинства в новой Раде
    21:27 26.10.2014
    66Выборы в парламент 2014
    Благодаря избирателей за поддержку, спикер парламента подчеркнув, что "Народный фронт", как и любая партия, рассчитывала на первое место на выборах.
    Выборы в ВР в Новоайдаре. Видео
    Совместное голосование военных и гражданских в Новоайдаре 
    21:16 26.10.2014
    132Выборы в парламент 2014
    По данным СНБО, около 80% украинских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Востоке страны, проголосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко признала победу партий Порошенко и Яценюка и готова сотрудничать
    20:55 26.10.2014
    212Выборы в парламент 2014
    На парламентских выборах в 2012 году "Батькищина" заняла второе место с результатом 25,54% голосов.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Садовый заявил, что не променяет кресло мэра Львова на мандат нардепа
    20:38 26.10.2014
    116Выборы в парламент 2014
    Он пояснил, что идет 50-м номером в списке партии и поэтому не проходит в Раду. По его словам, те люди, которые проходят от его партии, являются профессионалами и хорошо его представят в новой Раде.
    Проектный менеджер Лиги финансового развития Андрей Блинов
    После выборов в Раду правительство возьмет курс на "затягивание поясов" - Блинов
    20:29 26.10.2014
    217Выборы в парламент 2014
    Проектный менеджер "Лиги финансового развития" Андрей Блинов считает, что у политических партий, которые проходят в Верховную Раду, избирательные программы очень близки.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    Выборы в Раду в Минске завершились: проголосовали 268 граждан Украины
    20:20 26.10.2014
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    Голосование на минском избирательном участке, по словам его председателя, прошло спокойно, без инцидентов.
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