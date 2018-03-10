По состоянию на 1 ноября 192 из 198 округов, на которых удалось провести внеочередные выборы в Верховную Раду, предоставили Комиссии соответствующие протоколы об итогах голосования в избирательных округах.
В воскресенье в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. На пятилетний срок избирались 423 парламентария: 198 в одномандатных мажоритарных округах и 225 - по партийным спискам с проходным барьером в 5%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".