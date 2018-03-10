Вандалы завалили гранитную плиту с именами героев, положивших свою жизнь за освобождение Попасной от боевиков. Председатель райгосадминистрации Сергей Шакун назвал разрушение памятника актом дерзкого вандализма.
В результате обстрела Попаснянского водоканала было повреждено остекление и стены здания проходной и машинного зала насосной станции, которая обеспечивает питьевой водой города Горное, Золотое, Попасную.
Юрий Онищенко подчеркнул, что работы еще не завершены. По его словам, говорить о том, что расхищались бюджетные деньги - для этого есть служба технического надзора, которая осуществляет надзор выполнения работ.
Спецкор Надежда Чернуха рассказала, что со стороны ЛНР заявили об отводе от линии соприкосновения в Славяносербском районе, в районе города Зимогорье. При отводе техники присутствовали представители ОБСЕ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".