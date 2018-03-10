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    Попасная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Неизвестные разрушили памятник героям АТО в Попасной
    Неизвестные разрушили памятник героям АТО в Попасной
    17:28 16.06.2017
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    Вандалы завалили гранитную плиту с именами героев, положивших свою жизнь за освобождение Попасной от боевиков. Председатель райгосадминистрации Сергей Шакун назвал разрушение памятника актом дерзкого вандализма.
    Обстрел кладбища в Попасной
    Кладбище в Попасной обстреляли из "Градов" - полиция
    22:51 29.04.2017
    413Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В результате обстрела полностью разрушена 21 могила. Согласно информации пресс-службы Нацполиции Луганской области, последствия обстрела могли быть страшными.
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала 
    10:10 04.03.2017
    207Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В результате обстрела Попаснянского водоканала было повреждено остекление и стены здания проходной и машинного зала насосной станции, которая обеспечивает питьевой водой города Горное, Золотое, Попасную.
    Обстрел Попасной
    При обстреле Попасной ранен подросток
    15:23 26.10.2016
    198Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По данным пресс-службы полиции в Луганской области, в результате обстрела Попасной были повреждены дома и хозяйственные постройки. Детали инцидента выясняются.
    Масштабная спецоперация СБУ в Попасной: задержаны 5 человек, изъят арсенал оружия. Видео
    Масштабная спецоперация СБУ в Попасной: задержаны 5 человек, изъят арсенал оружия 
    14:11 14.01.2016
    774Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Нацгвардией, полицией, пограничниками и военными провели масштабную спецоперацию в Попасной для предупреждения диверсионных актов в городе.
    Попасная. Архивное фото
    СБУ задержала пять человек, планировавших теракты в Попасной
    13:17 14.01.2016
    209Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В Попасной Луганской области планировали осуществить ряд террористических актов накануне празднования Нового года по старому стилю.
    Попасная
    Попасная в Луганской области обстреляна из "Града" - ВГА
    13:46 23.12.2015
    777Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По информации региональной администрации, три ракеты попали на одну из улиц обстрелянного города. Глава ВГА Георгий Тука заявил о нарушении Минских соглашений со стороны ЛНР.
    Попасная
    Попасную ночью обстреляли из минометов - ОВГА
    08:57 10.11.2015
    204Немирное перемирие на Донбассе.
    По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, снаряды, выпущенные со стороны Первомайска, легли в районе 19-го блокпоста непосредственно на территории города Попасной.
    Мина растяжка
    В Луганской области на мине подорвались шесть военных, один погиб
    15:07 10.09.2015
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    По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, в Попаснянском районе при взрыве "растяжки" пострадали военнослужащие 54-й механизированной бригады ВСУ.
    Последствия обстрела Сартаны под Мариуполем. Архивное фото
    Пригород Мариуполя обстреляли из "Градов" - очевидцы
    02:25 27.08.2015
    660Немирное перемирие на Донбассе.
    Пользователи в социальных сетях пишут, что в самом Мариуполе слышны звуки взрывов. Некоторые из них полагают, что под обстрел попал Павлополь, находящийся возле Мариуполя.
    Разрушения в Попасной Луганской области
    Мэр Попасной отверг обвинения в расхищении госсредств
    08:35 07.08.2015
    168Демилитаризация Донбасса
    Юрий Онищенко подчеркнул, что работы еще не завершены. По его словам, говорить о том, что расхищались бюджетные деньги - для этого есть служба технического надзора, которая осуществляет надзор выполнения работ.
    Предприятие Попаснаявода после обстрелов. Архивное фото
    На восстановление Попасной из госбюджета выделили 10 млн грн - СМИ
    11:10 02.07.2015
    221Обстрелы на Донбассе
    Согласно данным местных СМИ, выделены средства на восстановление десяти многоквартирных домов, на ремонт уличного наружного освещения и дорог, а также на восстановление инфраструктуры.
    Пожар в Попасной
    ГСЧС: в Попасной из-за обстрела горели частное предприятие и автозаправка
    09:18 30.06.2015
    161Обстрелы на Донбассе
    Согласно сообщению, в результате пожара огнем уничтожены две мобильные автозаправочные колонки, дизельное топливо - 2 тонны, один металлический контейнер с углем (4 тонны).
    Зорян Шкиряк
    Ополченцы взорвали мост между Попасной и Троицким - Шкиряк
    20:16 20.06.2015
    1041Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, пострадавших нет. Как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на странице в Facebook, принимаются меры для восстановления моста.
    Учения ВСУ на полигоне в Житомирской области
    За сутки в Донбассе погибли три бойца ВСУ - Администрация президента
    13:02 20.05.2015
    1014Донбасс. Замороженный конфликт
    Вооруженные силы Украины понесли потери в вооруженном конфликте на Донбассе. Наибольшие утраты зафиксированы по итогам боя в Попаснянском районе Луганской области.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы усиливают огневую атаку в Луганской области
    12:44 19.03.2015
    676Особый статус Донбасса
    По его словам, между Крымским и Сокольниками вспыхивали перестрелки из автоматического оружия и гранатометов, на автодороге Бахмутка периодически раздавались взрывы минометных мин.
    Последствия обстрела Краматорска
    Ребенок ранен при разрыве боеприпаса под Луганском
    14:17 09.03.2015
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    В Луганской области тринадцатилетний мальчик попал в больницу после того, как по неосторожности привел в действие найденный боеприпас.
    Ситуация в Луганске
    В Луганской области впервые за долгое время прогремели взрывы
    12:13 04.03.2015
    1055Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Специальный корреспондент в Луганске Надежда Чернуха сообщила, что с вечера вторника впервые за долгое время сообщили о выстрелах – это был Перевальский район, город Алчевск.
    Покупательский бум в магазинах. Архивное фото
    В магазинах Луганска цены взлетели, но дефицита продуктов нет
    13:28 28.02.2015
    3960Украина: между миром и войной
    Специальный корреспондент Надежда Чернуха сообщает, что отвод техники был произведен в Славяносербском районе, из района города Зимогорье, а также Брянки и города Луганска.
    Украинские военнослужащие в селе Орехово Луганской области. Архивное фото
    В Луганской области отводят тяжелую технику, ОБСЕ мониторит
    11:38 27.02.2015
    320Украина: между миром и войной
    Спецкор Надежда Чернуха рассказала, что со стороны ЛНР заявили об отводе от линии соприкосновения в Славяносербском районе, в районе города Зимогорье. При отводе техники присутствовали представители ОБСЕ.
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